Согласно данным от центробанка, на рынке зафиксировали рост темпов увеличения наличной валюты на 50%. Речь идет как о предпринимателях, так и о населении.

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Украинцы массово скупают валюту

За январь и февраль 2024 года увеличение объемов валюты в наличных вне банка составило 3,1 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2023 году этот показатель оценивали в 2,1 миллиарда долларов за аналогичный период.

Украинский регулятор не публикует абсолютных цифр, однако с учетом предыдущих открытых данных предполагают, что эта сумма пересекла отметку в 120 миллиардов долларов.

К теме! Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что держит свои сбережения в валюте: поровну в долларах и гривнах. Кроме того, он продолжает инвестировать в собственный бизнес.

Однако бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран написал в фейсбук, что статистика центробанка имеет определенные неточности. Мол, не совсем корректно учитывают отток наличной валюты из Украины. По его словам, украинцы и бизнес имеют "на руках" не более чем 60 миллиардов долларов.