В Україні запрацює платіжна система Stripe: на черзі PayPal

Міжнародні платіжні системи дозволяють дешево та швидко пересилати чи отримувати гроші по всьому світу. Незабаром українці можуть отримати ширший вибір, коли запрацює Stripe.

Stripe і PayPal в Україні

Міністерство цифрової трансформації веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.

Цікаво Випадково продали біткойни по 6 тисяч доларів: біржа просить повернути їх назад

Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини,

– сказав урядовець.

За його словами, Мінцифри також працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal в Україні, адже наразі компанія не планує працювати в нашій державі.

PayPal потрібно заходити в Україну. Я думаю, що це ми дотиснемо обов'язково,

– сказав Федоров.

Зверніть увагу, що частково PayPal працює в Україні – але українці не можуть знімати гроші з рахунків, а лише розплачуватися.

Що відомо про Stripe Це сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах. Він працює в ЄС, Австралії, США, Канаді, Японії, Гонконзі, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії.

Які платіжні системи вже працюють в Україні

Android Pay і Apple Pay . Ці системи дозволяють здійснювати безконтактні платежі. Запрацювали у 2017 та 2018 роках відповідно.

. Ці системи дозволяють здійснювати безконтактні платежі. Запрацювали у 2017 та 2018 роках відповідно. Payoneer. Це міжнародна система, в якій здійснюють переказі грошей та онлайн-платежі. Схожа до PayPal.