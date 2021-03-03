В Україні запрацює платіжна система Stripe: на черзі PayPal

Джерело:"Укрінформ"
Міжнародні платіжні системи дозволяють дешево та швидко пересилати чи отримувати гроші по всьому світу. Незабаром українці можуть отримати ширший вибір, коли запрацює Stripe.
Міністерство цифрової трансформації веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.
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Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини,
– сказав урядовець.
За його словами, Мінцифри також працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal в Україні, адже наразі компанія не планує працювати в нашій державі.
PayPal потрібно заходити в Україну. Я думаю, що це ми дотиснемо обов'язково,
– сказав Федоров.
Зверніть увагу, що частково PayPal працює в Україні – але українці не можуть знімати гроші з рахунків, а лише розплачуватися.