Чому золото дорожчає?

Спотова ціна на золото зросла на 0,6%. Цей метал подорожчав до 3 999,89 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також ціни на золото були відкориговані під впливом:

очікування імовірного зниження ставок ФРС (зараз цю можливим вважають 67%);

активності Центробанків;

шатдауна в США (чим довше триває нестабільність, тим більший попит на безпечні активи;

змін на американському ринку праці;

Економіка США скоротила робочі місця в жовтні на тлі втрат у державному секторі та роздрібній торгівлі, тоді як заходи щодо скорочення витрат та впровадження штучного інтелекту підприємствами призвели до сплеску оголошених звільнень,

– наголошує видання.

Важливо! Рекорд ціни на золото було встановлено 20 жовтня, повідомляє Reuters. Тоді ціна цього металу була – 4 381,21 долара за унцію.

Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали?