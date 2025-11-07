Чому золото дорожчає?
Спотова ціна на золото зросла на 0,6%. Цей метал подорожчав до 3 999,89 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Також ціни на золото були відкориговані під впливом:
- очікування імовірного зниження ставок ФРС (зараз цю можливим вважають 67%);
- активності Центробанків;
- шатдауна в США (чим довше триває нестабільність, тим більший попит на безпечні активи;
- змін на американському ринку праці;
Економіка США скоротила робочі місця в жовтні на тлі втрат у державному секторі та роздрібній торгівлі, тоді як заходи щодо скорочення витрат та впровадження штучного інтелекту підприємствами призвели до сплеску оголошених звільнень,
– наголошує видання.
Важливо! Рекорд ціни на золото було встановлено 20 жовтня, повідомляє Reuters. Тоді ціна цього металу була – 4 381,21 долара за унцію.
Як змінилась ціна на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість срібла зросла. Вона збільшилась на 1,2% і тепер складає – 48,58 долара за унцію.
Платина також зросла на 0,4% Вона сягнула – 1 547,45 долара за унцію.
Паладій зріс в ціні на 0,7% Тепер цей метал коштує – 1 384,18 долара за унцію.