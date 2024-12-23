Найбільший банк Італії обмежив платежі з Росії: що про це відомо

Один із топових банків Італії ухвалив важливе рішення щодо платежів з Росії. Кредитор пішов на такий крок через кілька причин.

Топовий банк Італії ухвалив важливе рішення щодо Росії

Найбільший банк Італії ухвалив рішення про припинення приймання платежів у євро з Росії з 15 січня 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Йдеться про банк Intesa Sanpaolo. Рішення італійського кредитора найбільше вплине на корпоративних клієнтів в Росії, який використовують банк для проведення розрахунків в євро з іноземними контрагентами.

Для розуміння, у російському відділенні Intesa Sanpaolo кореспондентські рахунки мають приблизно 15 російських банків. Додають, що за останні роки "дочка" Intesa Sanpaolo в Росії значно скоротила обсяги операцій, які пов'язані з кореспондентськими рахунками.

Виділяють дві причини, які призвели до рішення про припинення приймання платежів у євро з Росії: