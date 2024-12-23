Що відбувається на світовому ринку нафти

У понеділок, 23 грудня, нафта знову зростає в ціні. На ринок впливають новини з США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціни на нафту зросли на тлі сигналів про сповільнення інфляції в США. На цьому фоні знову зросли очікування щодо подальшого пом'якшення монетарної політики Федеральним резервом. Водночас на ринок тиснуть перспективи профіциту пропозиції в 2025 році.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 36 цент або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 73,30 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 39 центів або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 69,85 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: