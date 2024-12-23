Топовый банк Италии принял важное решение по России

Крупнейший банк Италии принял решение о прекращении приема платежей в евро из России с 15 января 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Речь идет о банке Intesa Sanpaolo. Решение итальянского кредитора больше всего повлияет на корпоративных клиентов в России, который используют банк для проведения расчетов в евро с иностранными контрагентами.

Для понимания, в российском отделении Intesa Sanpaolo корреспондентские счета имеют примерно 15 российских банков. Добавляют, что за последние годы "дочка" Intesa Sanpaolo в России значительно сократила объемы операций, которые связаны с корреспондентскими счетами.

Выделяют две причины, которые привели к решению о прекращении приема платежей в евро из России: