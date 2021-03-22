Щоб стати успішним інвестором і заробляти на фінансових ринках, варто виробити у себе ряд хороших звичок. Це не тільки акуратність, уважність до цифр і фактів, а й ряд інших які допоможуть вам досягти успіху у сфері інвестицій.

Звичка №1. Складати плани

Інвестиції – це точний вид діяльності, який передбачає певний горизонт планування. Для того, щоб успішно працювати на фінансових ринках:

Потрібно бути зібраним, уважним і акуратним.

Чітко вести облік своїх коштів, не губитися в цифрах.

Складати прогнози на майбутнє як короткострокові, так і довгострокові.

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Звичка складати плани дуже корисна для інвестора, оскільки дозволить відстежити прогрес на фінансовому ринку, а також вчасно вжити заходів для виправлення можливих помилок, пояснюють у коментарі 24 каналу фахівці Forex Club.

Звичка №2. Стежити за новинним фоном

Рух фінансових ринків багато в чому визначається тональністю тих новин, які їх стосуються. Макроекономічна статистика і заяви політичних діячів, вирішення фінансових регуляторів і корпоративні події – все це впливає на рух котирувань. Успішний інвестор повинен виробити в собі звичку постійно перебувати в курсі останніх подій і не пропускати важливі новини.

Звичка №3. Читати аналітику

Навіть дуже досвідчений інвестор, впевнений у своїх навичках і знаннях, прислухається до чужої думки і вивчає аналітику. В аналітичних матеріалах можна почерпнути корисну інформацію, яка допоможе в прийнятті інвестиційних рішень і вибудовуванні своєї подальшої стратегії.

Саме тому треба не тільки самостійно аналізувати ринок, але і стежити за аналітикою, яку готують експерти на фінансовому ринку. Це дозволить вам залишатися в курсі подій, а також використовувати досвід професіоналів, щоб заробляти більше.

Звичка №4. Диверсифікувати портфель

Золоте правило інвестора говорить, що не варто "складати всі яйця в одну корзину". Вибираючи торгові інструменти, варто диверсифікувати свій портфель – як за активами, їх прибутковістю та ризиком, так і за термінами.

Портфелі можуть бути як консервативними, так і високоприбутковими, але і рівень ризику по них, звичайно, теж буде відрізнятися. Головне – розуміти свою мету і вибирати торгові інструменти саме під неї.

Звичка №5. Швидко приймати рішення

Ті, хто хоче домогтися успіху на фінансовому ринку, повинні бути готові до того, що деякі рішення потрібно приймати дуже швидко. Далеко не завжди ринок дає час "на розкачку". Трапляються моменти, коли, довго думаючи, ви позбавляєте себе значної частини прибутку. Часом треба потрібно приймати рішення щодо тої чи іншої дії буквально за секунди. Можливість швидко приймати рішення допоможе вам досягти успіху на фінансовому ринку.

Як стати успішним інвестором

Якщо ви хочете стати інвестором, виробляйте в собі потрібні звички разом з фінансовою компанією Forex Club. Фахівці компанії, яка допомагає людям вести успішну торгівлю вже понад 20 років, дадуть вам всі необхідні консультації, підкажуть як правильно здійснювати операції, а також допоможуть з вибором активів для вкладення коштів.

Почати успішно інвестувати можна, скориставшись торговою платформою Libertex від Forex Club. Все що потрібно зробити – це:

відкрити та поповнити ваш торговий рахунок, вибрати відповідний фінансовий актив і визначитися з напрямком угоди;

після цього, натиснувши на кнопку "в ріст" або "в зниження", ви зможете здійснити операцію.

Працюючи через Libertex, ви отримуєте можливість ефективно інвестувати практично з будь-якого пристрою, оскільки Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді додатку для телефонів з операційними системами iOS і Android.

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