"План порятунку" для Аргентини, яка на межі дефолту: до чого тут Бразилія та юань

Бразилія запропонувала новий план для співпраці з Аргентиною у контексті експорту. Для чого їм юань – розповідаємо далі у тексті.

Очільник Міністерства фінансів Бразилії Фернандо Хаддад, заявив, що вони виступили із пропозицією для Аргентини гарантувати платежі, пов'язані з експортом, у китайських юанях.

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План Бразилії для Аргентини

Мовляв, таким чином їм вдасться зменшити ризики щодо торгівлі з сусідньою країною. Фернандо Хаддад додав, що процес з гарантіями у юанях буде контролювати найбільший банк країни – Banco do Brazil. Зокрема, йдеться про конвертацію юаня у бразильські реали. Далі ці кошти підуть на оплати експорту.

Річ у тому, що в Аргентині фіксують серйозний дефіцит долара, який є ключовою валютою у світовій торгівлі. Водночас аргентинське песо навряд чи може стати гарантією для компаній з Бразилії, оскільки ця валюта увійшла до трійки найслабших у світі.

За останні 5 років песо знецінилося на понад 90% у парі з доларом США. При цьому рівень інфляції в країні уже перетнув тризначну позначку. Відтак, завдяки гарантіям у юанях Аргентина, найімовірніше, зможе усунути ризик дефолту. Проте наразі невідомо, яке рішенні ухвалить офіційний Буенос-Айрес.

На саміті BRICS президент Росії Володимир Путін, який він не зміг відвідати особисто через орден на арешт від Міжнародного кримінального суду, підняв тему відмови від долара США . За його словами, варто активніше використовувати національні валюти для торгівлі між країнами.

Інформація для контексту

При цьому варто враховувати, що обидві країни все більше уваги звертають на юань. Тоді як одна з цілей Китаю – розширити вплив своєї національної валюти у світі та послабити позиції долара США на глобальному ринку. Для прикладу, відомо про таке: