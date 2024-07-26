Економіка Північної Кореї стрімко зростає завдяки Росії

Головний поштовх для відродження економіки Північної Кореї – це торгівля зброєю з Росією. Це стало серйозною підтримкою для режиму Кім Чен Ина.

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За 2023 рік ВВП Північної Кореї зріс на 3,1% порівняно з попереднім роком. Таким чином, завершився період економічного спаду, який тривав три роки. Ба більше, торік зафіксували найбільші темпи зростання з 2016 року, згідно з даними центрального банку Південної Кореї.

Найбільше в країні зросли важка та хімічна промисловість, додавши 8,1% порівняно з попереднім роком. Водночас у звіті центробанку відсутня інформація, чи займаються ці галузі виробництвом зброї. Натомість у документі повідомили про збільшення обсягів виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель і алюміній.