У Китаї назріває серйозна криза

Наприкінці червня у Китаї буквально зникли 40 банків. Вони були поглинуті більшими кредиторами.

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Маленькі банки у Китаї страждають від низки викликів, які колись також були притаманні американським кредиторам. Серед них:

Агресивне зростання кредитування;

Поганий контроль за ризиками;

Спад у секторі нерухомості.

Китайські регулятори уже роками проводять різноманітні реформи та консолідації. Проте ситуація у банківському секторі все одно погіршується. Зокрема, у 2019 році кілька китайських банків середнього рівня зазнали краху. Але найскладнішу проблему становлять невеликі сільські банки.

Йдеться про 3800 кредиторів, які володіють активами на 55 трильйонів юанів (7,5 трильйона доларів). На ці банки припадає 13% активів всього сектору, але у них є проблеми з якістю управління та накопиченням великої кількості проблемних кредитів.

Багато банків виділяли кредити, для прикладу, забудовникам, а саме ця сфера переживає одну із найскладніших криз в Китаї. Нагадаємо, що вартість на нерухомість в країні падає рекордними темпами за 9 років.