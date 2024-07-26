Экономика Северной Кореи стремительно растет благодаря России

Главный толчок для возрождения экономики Северной Кореи – это торговля оружием с Россией. Это стало серьезной поддержкой для режима Ким Чен Ына.

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За 2023 год ВВП Северной Кореи вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, завершился период экономического спада, который длился три года. Более того, прошлом году зафиксировали наибольшие темпы роста с 2016 года, согласно данным центрального банка Южной Кореи.

Больше всего в стране выросли тяжелая и химическая промышленность, добавив 8,1% по сравнению с предыдущим годом. В то же время в отчете центробанка отсутствует информация, занимаются ли эти отрасли производством оружия. Зато в документе сообщили об увеличении объемов производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий.