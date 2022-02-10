У Туреччині висловили сподівання, що ліра залишиться на поточному рівні після обвалу на 44% щодо долара у 2021 році. Принаймні таку заяву зробив міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті на зустрічі з аналітиками та інвесторами у Лондоні, куди він приїхав з метою повернення інтересу до турецьких активів.

Цікаво Інвестиційний бум: на який сервіс українцям варто звернути увагу

Туреччина обіцяє стабільну ліру

За словами людей, які були присутні на зустрічі, Небаті заявив що заходи уряду нібито відновили довіру до національної валюти. Міністр також повідомив про нові кроки влади. Зокрема, він згадав про спроби ввести у банківську систему так зване золото з "під матраца".

Небаті додав, що іноземцям може бути складно зрозуміти причини високої інфляції у Туреччині через "культурні відмінності", які не були конкретизовані. Проте в заяві для журналістів Міністерство фінансів Туреччини заперечило, що Небаті пов'язував інфляцією та культурні відмінності, уточнивши, що учасники зустрічі, можливо, неправильно зрозуміли його коментарі.

Міністр фінансів Туреччини провів зустріч у Лондоні / Getty Images

Турецька ліра обвалилася, а інфляція б'є рекорди за рекордом, оскільки місцевий центральний банк знизив процентні ставки на 500 базисних пунктів з вересня. Ініціатором цих дій був президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Політик поділяє неортодоксального переконання, що високі процентні ставки сприяють інфляції, а не стримують її.

До теми! У січні 2022 року інфляція досягнула 48,7%. Це найвищий показник за два десятиліття. Національна валюта Туреччини з початку року ослабла на 2,4% і торгувалася за ціною 13,6 ліри за долар станом на 15:52 у Стамбулі.

Міністр фінансів Туреччини також оприлюднив допис у твітері. У дописі він зазначив, що намагається пояснити "модель економіки Туреччини" менеджерам іноземних фондів й керівникам міжнародних банків. Ердоган та інші чиновники стверджують, що політика країни спрямована на підвищення економічного зростання та зайнятості через низькі відсоткові ставки та профіцит поточного рахунку.