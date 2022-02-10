В Турции выразили надежду, что лира останется на текущем уровне после обвала на 44% по отношению к доллару в 2021 году. По крайней мере, такое заявление сделал министр финансов Турции Нуреддин Небати на встрече с аналитиками и инвесторами в Лондоне, куда он приехал с целью возвращения интереса к турецким активам.

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Турция обещает стабильную лиру

По словам людей, присутствовавших на встрече, Небати заявил, что меры правительства якобы восстановили доверие к национальной валюте. Министр также сообщил о новых шагах властей. В частности, он упомянул о попытках ввести в банковскую систему так называемое золото из "под матраса".

Небати добавил, что иностранцам может быть сложно понять причины высокой инфляции в Турции из-за "культурных различий", которые не были конкретизированы. Однако в заявлении для журналистов Министерство финансов Турции возразило, что Небати связывал инфляцией и культурные отличия, уточнив, что участники встречи, возможно, неправильно поняли его комментарии.

Министр финансов Турции провел встречу в Лондоне / Getty Images

Турецкая лира рухнула, а инфляция бьет рекорды по рекорду, поскольку местный центральный банк снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов с сентября. Инициатором этих действий был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик разделяет неортодоксальные убеждения, что высокие процентные ставки способствуют инфляции, а не сдерживают ее.

К теме! В январе 2022 года инфляция достигла 48,7% . Это самый высокий показатель за два десятилетия. Национальная валюта Турции с начала года ослабла на 2,4% и торговалась по цене 13,6 лиры за доллар по состоянию на 15.52 в Стамбуле.

Министр финансов Турции также обнародовал сообщение в твиттере . В сообщении он отметил, что пытается объяснить "модель экономики Турции" менеджерам иностранных фондов и руководителям международных банков. Эрдоган и другие чиновники утверждают, что политика страны направлена ​​на повышение экономического роста и занятости из-за низких процентных ставок и профицита текущего счета.