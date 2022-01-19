Після мегауспішного року: один із головних титанів фінансового світу втрачає позиції на ринку

Для однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі – Goldman Sachs – 2021 рік був надзвичайно успішним. Проте аналітики помітили деякі зміни після публікації звіту за четвертий квартал.

Інвестиційний банк Goldman Sachs представив новий фінансовий звіт за 2021 рік. Він відзвітував про рекордні прибутки за минулі 12 місяців.

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Сповільнення після успішного року

Водночас компанія повідомила про сповільнення своїх показників у четвертому кварталі 2021 року. Це одна з ознак того, що шалена ринкова активність, спровокована пандемією, охолоджується. Новий торговий день на біржі у Нью-Йорку акції Goldman Sachs почали з падіння. Активи обвалилися відразу на 8,4% до 349,12 долара за штуку. Це максимальне падіння з червня 2020 року. Інвестиційний банк був одним із ключових бенефіціарів пандемії. Минулого року акції компанії злетіли в ціні на 45%. Проте інвестори уже звернули увагу на те, як компанія буде поводитися на спокійному ринку.

Компенсації та пільги, найбільший драйвер витрат Goldman, злетіли на 33% до 17,7 мільярда

доларів у 2021 році, що свідчить про значні бонуси для співробітників компанії після рекордного року.

Акції Goldman Sachs обвалилися / Фото Getty Images

Чистий прибуток американської компанії у четвертому кварталі знизився на 13% у річному вираженні, до 3,9 мільярда доларів, згідно з офіційним звітом Goldman Sachs. Виторг від торгових операцій банку обвалився на 7% на глобальних ринках. Крім того, було зафіксоване падіння на ринку акцій. Показники впали на 11%. Попри те, що Goldman Sachs завершив один з найуспішніших років в історії як щодо доходів, так і прибутків, керівникам інвестиційного банку необхідно буде розвіяти занепокоєння інвесторів, що торговий бізнес рухається вниз.

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