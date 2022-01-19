После мегауспешного года один из главных титанов финансового мира теряет позиции на рынке

Для одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире – Goldman Sachs – 2021 год был очень успешным. Тем не менее аналитики заметили некоторые изменения после публикации отчета за четвертый квартал.

Инвестиционный банк Goldman Sachs представил новый финансовый отчет за 2021 год. Он отчитался о рекордной прибыли за прошедшие 12 месяцев.

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Замедление после успешного года

В то же время, компания сообщила о замедлении своих показателей в четвертом квартале 2021 года. Это один из признаков того, что безумная рыночная активность, спровоцированная пандемией, охлаждается. Новый торговый день на бирже в Нью-Йорке акции Goldman Sachs начали с падения. Активы обрушились сразу на 8,4% до 349,12 доллара за штуку. Это максимальное падение с июня 2020 года. Инвестиционный банк являлся одним из ключевых бенефициаров пандемии. В прошлом году акции компании взлетели в цене на 45%. Однако инвесторы уже обратили внимание на то, как компания будет вести себя на спокойном рынке.

и льготы, крупнейший драйвер расходов Goldman, взлетели на 33% до 17,7 миллиарда

долларов в 2021 году, что свидетельствует о значительных бонусах для сотрудников компании после рекордного года.

Компенсации

Акции Goldman Sachs обрушились / Фото Getty Images

Чистая прибыль американской компании в четвертом квартале снизилась на 13% в годовом выражении, до 3,9 миллиарда долларов, согласно официальному отчету Goldman Sachs. Выручка от торговых операций банка обвалилась на 7% на глобальных рынках. Кроме того, было зафиксировано падение на рынке акций. Показатели упали на 11%. Несмотря на то, что Goldman Sachs завершил один из самых успешных лет в истории как относительно доходов, так и доходов, руководителям инвестиционного банка необходимо будет развеять беспокойство инвесторов, что торговый бизнес движется вниз.

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