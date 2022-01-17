Після краху Evergrande: ще одна компанія з Китаю може мати приховані борги

Інвестори почали продавати облігації китайських забудовників. Все через компанію Logan Group Co, яка, цілком можливо, має приховані боргові зобов'язання.

Зниження ключової процентної ставки Китаєм було недостатньо, щоб зупинити падіння акцій із сектора нерухомості, тоді як трейдери вимагали більшої підтримки, оскільки економіка сповільнюється.

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Загроза потенційного боргу

Облігації компанії Logan з датою погашення у 2023 році обвалилися до історичного мінімуму – 0,63 долара. Це сталося на фоні новин про потенційну наявність у забудовника непогашених зобов'язань, які оцінюють приблизно у 812 мільйонів доларів.

Новий удар для ринку нерухомості в Китаї / Інфографіка Bloomberg

Ці занепокоєння тиснуть на ширше коло високодохідних китайських емітентів (особа, яка від свого імені розміщує цінні папери та зобов'язується виконувати обов'язки) на ринку нерухомості, які, згідно з індексом Bloomberg, наближаються до 10-го падіння поспіль. Облігації компанії Country Garden Holdings Co. з датою погашення у 2024 році, впали на 12,7 цента до 67,9 цента. Цінні папери знецінюються з минулого тижня.

Показник Bloomberg Intelligence для китайських компаній зі сфери нерухомості впав на 1,8% у понеділок. Найбільший забудовник Китаю перебуває перед тиском на тлі побоювань інвесторів, що, як повідомляється, невдала спроба по збору коштів може призвести до зниження довіри.