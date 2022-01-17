После краха Evergrande: еще одна компания из Китая может иметь скрытые долги

Инвесторы начали продавать облигации китайских застройщиков. Все через компанию Logan Group Co, которая, вполне возможно, имеет скрытые долговые обязательства.

Снижения ключевой процентной ставки Китаем было недостаточно, чтобы остановить падение акций из сектора недвижимости, в то время как трейдеры требовали большей поддержки, поскольку экономика замедляется.

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Угроза потенциального долга

Облигации компании Logan с датой погашения в 2023 году обвалились до исторического минимума – 0,63 доллара. Это произошло на фоне новостей о потенциальном наличии у застройщика непогашенных обязательств, которые оценивают примерно в 812 миллионов долларов.

Что произошло с Evergrande Китайская Китайская компания всколыхнула весь мир в сентябре 2021 года, когда появилась информация о предполагаемом крахе застройщика. Долги Evergrande оценили более чем в 300 миллиардов долларов. Компания несколько раз успевала выполнить свои денежные обязательства перед инвесторами. Однако в декабре застройщик объявил о дефолте

Новый удар для рынка недвижимости в Китае / Инфографика Bloomberg

Эти беспокойства давят на широкий круг китайских эмитентов (лицо, которое от своего имени размещает ценные бумаги и обязуется исполнять обязанности) из высокодоходной недвижимости, согласно индексу Bloomberg приближающихся к 10-му падению подряд. Облигации компании Country Garden Holdings Co. с датой погашения в 2024 году, упали на 12,7 цента до 67,9 цента. Ценные бумаги обесцениваются с прошлой недели.

Показатель Bloomberg Intelligence для китайских компаний в сфере недвижимости упал на 1,8% в понедельник. Крупнейший застройщик Китая находится перед давлением на фоне опасений инвесторов, что, как сообщается, неудачная попытка сбора средств может привести к снижению доверия.