Країни-експортери нафти ОПЕК+ вирішили не збільшувати обсяги нафтовидобування у квітні. Таке рішення призвело до подорожчання сировини на 5%.

Що цікаво, учасники ринку сподівались, що обсяги виростуть на 1,5 мільйонів барелів на добу. Про це пише Bloomberg.

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Аналітики прогнозували, що Саудівська Аравія збільшить обсяги, однак, у квітні країна продовжить скорочення на 1 мільйонів барелів на добу, як в лютому – березні.

Водночас російська служба BBC повідомляє, що Росія та Казахстан єдині планують збільшити обсяги нафтовидобування у квітні.

Наскільки збільшують видобуток Росія та Казахстан

Росія – на 130 тисяч барелів на добу.

Казахстан – на 20 тисяч барелів.

Як змінились ціни на нафту

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent виросла на 5,06% – до 6 7,31 долара.

Квітневі ф'ючерси на WTI досягли позначки у 64,34 долара за барель, що на 5,08% більше від попередніх торгів.

Чому ОПЕК+ раніше скоротив видобуток нафти

У 2020 році країни ОПЕК+ історично домовились скоротити видобування нафти через спалах коронавірусу у світі. Пандемія сильно вдарила по ринку та спричинила різкий обвал цін на нафту.

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