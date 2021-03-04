ОПЕК+ узгодили видобуток нафти на квітень: ціни одразу пішли врогу
Країни-експортери нафти ОПЕК+ вирішили не збільшувати обсяги нафтовидобування у квітні. Таке рішення призвело до подорожчання сировини на 5%.
Джерело:Bloomberg
Що цікаво, учасники ринку сподівались, що обсяги виростуть на 1,5 мільйонів барелів на добу. Про це пише Bloomberg.
Цікаво Зростання Китаю неминуче: що потрібно знати інвесторам
Аналітики прогнозували, що Саудівська Аравія збільшить обсяги, однак, у квітні країна продовжить скорочення на 1 мільйонів барелів на добу, як в лютому – березні.
Водночас російська служба BBC повідомляє, що Росія та Казахстан єдині планують збільшити обсяги нафтовидобування у квітні.
Наскільки збільшують видобуток Росія та Казахстан
- Росія – на 130 тисяч барелів на добу.
- Казахстан – на 20 тисяч барелів.
Як змінились ціни на нафту
- Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent виросла на 5,06% – до 67,31 долара.
- Квітневі ф'ючерси на WTI досягли позначки у 64,34 долара за барель, що на 5,08% більше від попередніх торгів.
Чому ОПЕК+ раніше скоротив видобуток нафти
У 2020 році країни ОПЕК+ історично домовились скоротити видобування нафти через спалах коронавірусу у світі. Пандемія сильно вдарила по ринку та спричинила різкий обвал цін на нафту.
Поділитися новиною