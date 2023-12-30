Від ППО до волонтерів: як НБУ закарбував 2023 рік в пам'ятних монетах

У 2023 році Національний банк України презентував чимало пам'ятних монет, які присвячували важливим людям та подіям. Згадаймо рік, що минає, з підбіркою від 24 Каналу.

"Щедрик – колядка дзвонів"

21 грудня Нацбанк презентував набір пам'ятних срібних монет, який присвятили всесвітньо відомому символу Різдва – "Щедрик – колядка дзвонів". Ці монети поповнили серію "Українська спадщина". Нагадаємо, що "Щедрик" – це колядка в обробці композитора Миколи Леонтовича.

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Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"

У середині грудня НБУ представив пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!". Це сталося з нагоди 32-гої річниці створення Укрзалізниці. Монету присвятили працівникам залізниці, які під час повномасштабної війни довели професійність і відданість Україні.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!"

5 грудня у світі святкують Міжнародний день волонтерів. З цієї нагоди Нацбанк випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!". Таким чином, центробанк відзначив віддану роботу українських волонтерів, які донатять, організовують збір коштів, знаходять та доставляють техніку, ліки, спорядження для захисників та захисниць України.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Антонівський міст"

До річниці визволення Херсонщини Національний банк України презентував пам'ятну монету "Антонівський міст". Це сталося 10 листопада 2023 року. Монету присвятили мосту в Україні, який найбільше згадували з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Українська мова"

У День української писемності та мови центробанк представив та ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова". Ця монета є символом унікальності та феноменальності української мови, яка є частиною нашого генетичного коду.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Захисниці"

Українські жінки вкладають дуже багато, аби наблизити перемогу України. В тому числі частка жінок у війську після 24 лютого 2022 року значно зросла. Тож, з нагоди Дня захисників та захисниць України НБУ презентував нові пам’ятні монети, які присвятили саме українським захисницям, які стали на захист Батьківщини.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Український борщ"

Національний банк України представив нові пам'ятні монети 29 вересня 2023 року, присвятивши їх нашому гастрономічному символу – борщу. Монети символізує безперервність життя народу, тепло, затишок та добробуту. На монеті також зобразили орнаменти, які натхненні Трипіллям.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

“Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!”.

В останні дні вересня Нацбанк відмітив титанічну роботу українських енергетиків, презентувавши та ввівши в обіг нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!”. Саме ці люди робили усе, аби повернути світло до українських домівок навіть попри ворожі обстріли та негоду.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"Воєнна розвідка"

5 вересня 2023 року Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України". Таким чином, центробанк відзначив героїчну роботу українських воїнів-розвідників, які захищають Батьківщину. На презентації були присутні глава НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Пам`ятні монети від НБУ / Фото World of Mintage

“Сміливість бути. UA”

24 серпня кожного року святкують День незалежності України. Саме з цієї нагоди НБУ представив пам'ятну монету “Сміливість бути. UA”, яку присвятили українській нації. Монету ввели в обіг до 32-ої річниці Незалежності України.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"ППО – надійний щит України"

Повітряні Сили ЗСУ стали надійним щитом між українцями та ворожими обстрілами. Це вкотре довела робота ППО під час масових обстрілів у ніч на 29 грудня 2023 року. Тож, 4 серпня НБУ презентував пам'ятну монету, аби відзначити героїзм та подвиги воїнів протиповітряної оборони.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

"У єдності – сила"

У першій половині липня НБУ представив та ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності – сила". Цей набір присвятили міжнародній підтримці України у війні проти Росії. До слова, прапори низки країн зобразили на реверсі монет. Цікаво, що на заході були присутні посли деяких з цих держав.

Пам'ятні монети від НБУ / Фото Нацбанк

"Сили підтримки Збройних Сил України"

У середині травня Нацбанк представив обігову пам’ятну монету під назвою "Сили підтримки Збройних Сил України". Центробанк так пояснив свій вибір:

Національний банк з особливою шаною ставиться до Збройних Сил України. Своїм безумовним обов’язком ми вважаємо увічнення подвигів підрозділів Збройних Сил України в національних грошах.

Пам'ятна монета від НБУ / Фото Нацбанк

“ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!”,

Напередодні першої річниці повномасштабної війни Росії з Україною центробанк представив спеціальну пам'ятну банкноту, яка стала втіленням боротьби українців проти навали агресора. Крім того, банкнота “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!” увінчує символ духу, стійкості та незламності українського народу.

Пам'ятна банкнота від НБУ / Фото Нацбанк