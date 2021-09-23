"Підготовка до шторму": чи готовий Пекін врятувати компанію Evergrande від краху

Ситуація навколо найбільшого забудовника Китаю продовжує набирати оберти. Офіційний Пекін наказав місцевим чиновникам підготуватися до потенційного краху компанії Evergrande.

Китайські чиновники описали сигнал Пекіна, як "підготовку до ймовірного шторму". Вони також додали, що центральна влада наказала починати діяти в останній момент, щоб запобігти побічним ефектам від краху Evergrande.

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Китай готується до шторму

Цілком можливо, що офіційний Пекін не надто прагне надавати фінансову допомогу найбільшій компанії у сфері нерухомості, яка опинилася не межі банкрутства, попри глобальні наслідки. Побоювання щодо нездатності Evergrande виплатити відсотки за своїми облігаціями з'являлися протягом останніх тижнів. Їх називають однією з причин початку масштабних розпродажів на ринках у всьому світі.

Чому корпорації Evergrande загрожує крах? Найбільший забудовник Китаю заборгував 300 мільярдів доларів. Компанія повинна сплатити відсотки за своїми облігаціями у розмірі 84 мільйони доларів у цей четвер. На початку тижня корпорація намагалася розплачуватися з інвесторами майном, оскільки не має грошей, щоб виконати свої зобов'язання.

Bloomberg повідомляє, що Пекін закликає забудовника виконати свої фінансові зобов'язання за доларовими облігаціями, щоб уникнути короткострокового дефолту. Крім того, влада порадила компанії зосередити увагу на завершенні будівництв та виплатах для індивідуальних інвесторів.

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Китай готується до шторму імені Evergrande / Фото Bloomberg

Що ще відомо про кризу в компанії Evergrande: