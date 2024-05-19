Капітал Маккартні збільшився на 50 мільйонів фунтів за останній рік. Цьому сприяли такі фактори: гастролі та кавер Бейонсе на класичний трек Blackbird, який він створив у 1968 році.

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Легендарний британський музикант став мільярдером

Загалом статки музиканти оцінили в 1 мільярд фунтів стерлінгів. Тож Пол Маккартні став першим британським музикантом, який досягнув такого статусу. Він займає 165 сходинку у рейтингу.

Водночас лідером рейтингом став промисловий магнат Гопі Хіндуджа з сім'єю зі статками у розмірі 37,2 мільярда фунтів. Це рекордний результат за весь час публікації рейтингу Sunday Times.

До теми! Нагадаємо, що американська співачка Тейлор Свіфт у 2023 році вийшла на новий фінансовий рівень, ставши мільярдеркою.

Загалом до рейтингу найзаможніших британців увійшли 350 осіб та сімей. Їхні загальні статки оцінили у 795,3 мільярда фунтів. Для розуміння, ця сума більша за ВВП Польщі.

Проте укладач рейтингу Роберт Воттс зазначив, що цьогорічний список свідчить, що "бум мільярдерів у Великій Британії добіг кінця". Мовляв, чимало підприємців зафіксували зменшення власних капіталів, тоді як деякі відомі супербагатії, які переїхали раніше, їдуть з країни.