Капитал Маккартни увеличился на 50 миллионов фунтов за последний год. Этому способствовали следующие факторы: гастроли и кавер Бейонсе на классический трек Blackbird, который он создал в 1968 году.

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Легендарный британский музыкант стал миллиардером

В целом состояние музыканты оценили в 1 миллиард фунтов стерлингов. Поэтому Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, который достиг такого статуса. Он занимает 165 строчку в рейтинге.

В то же время лидером рейтингом стал промышленный магнат Гопи Хиндуджа с семьей с состоянием в размере 37,2 миллиарда фунтов. Это рекордный результат за все время публикации рейтинга Sunday Times.

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Всего в рейтинг самых богатых британцев вошли 350 человек и семей. Их общее состояние оценили в 795,3 миллиарда фунтов. Для понимания, эта сумма больше ВВП Польши.

Однако составитель рейтинга Роберт Уоттс отметил, что нынешний список свидетельствует, что "бум миллиардеров в Великобритании подошел к концу". Мол, немало предпринимателей зафиксировали уменьшение собственных капиталов, тогда как некоторые известные супербогачи, которые переехали ранее, уезжают из страны.