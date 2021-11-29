Перші мільярдери Болгарії: хто вони і якими капіталами володіють

29 листопада 2021 , 20:10
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Джерело:

Forbes

У 2020 році пандемія коронавірусу стала причиною того, що мільйони людей активно почали купувати домашніх улюбленців та загалом привернула увагу до цього сектору. Одним із бенефіціарів цього буму стали брати Домусчієви з Болгарії.

Одним із фаворитів ринку стала болгарська ветеринарна компанія Huvepharmа, яка має завод з виробництва вакцин у штаті Небраска та фармацевтичну фабрику в Італії. Ця компанія також входить до шести найбільших у світі.

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Хто став першими мільярдерами Болгарії 

Huvepharma – це великий виробник ветеринарних ліків та вакцин, а також добавок для кормів худоби. У 2020 році компанія отримала прибуток у розмірі 658 мільйонів доларів, що на 21% більше, ніж у 2018 році. У результаті власники цієї фірми – брати Кирил та Георгій Домусчієви – стали першими мільярдерами Болгарії.

З непримітної офісної будівлі в столиці Болгарії Софії брати Домусчієви побудували свою багатомільярдну імперію. Вони починали з приватизації державних фірм та розширювали їх. Обидва брати перетворили низку інвестицій у ці приватизовані фірми, включаючи Huvepharma, у статки, що оцінюють у 4,2 мільярда доларів. 

Перші мільярдери Болгарії / Фото Advance Properties

Кожен з них володіє капіталом у розмірі 2,1 мільярда доларів, які складаються з рівних часток у спільному конгломераті Advance Properties, який був заснований у 1990 році, а також доходів від минулих продажів та дивідендів. 52-річний Кирил Домусчієв вважає, що робота з неефективними державними активами – надійніша ставка ніж інвестиції в акції.

Ми не ті люди, які тримають готівку в банку або купують акції на фондовому ринку. Для мене це ставка. Ми вважаємо краще інвестувати у наші проєкти, де ми можемо все контролювати,
– сказав він в інтерв'ю.

Інші сфери інтересів 

Наступним за величиною активом Advance після Huvepharma, який становить 77% статків братів-мільярдерів, – судноплавна компанія Navibulgar. Їм належить 70% акцій у цьому бізнесі. Цей сектор також опинився у виграші від зривів, викликаних пандемією. Ціни на такі товари, як сталь і вугілля, пішли вгору, оскільки в усьому світі виникли проблеми з постачанням, що призводить до зростання доходів компаній, які перевозять товари оптом.

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Очікується, що цього року продажі Navibulgar зростуть на 78% до 281 мільйона доларів. Аналітик з компанії Jefferies Ренді Гівенс зазначив, що ставки піднялися до максимуму за 12 років. За його словами, зараз галузь перебуває в "дуже хорошому становищі".

Брати Домусчієви також володіють найуспішнішим футбольним клубом Болгарії –  Лудогорець. Advance Properties також належить концесія на 44 роки на управління чорноморським портом у місті Бурґас. Крім того, мільярдери володіють об'єктами нерухомості по всій території Болгарії. У минулому вони контролювали найбільшу медіамережу Болгарії, проте у січні 2021 року вони продали її за 340 мільйонів доларів.

Що таке концесія

Це договір, який передбачає передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам або приватним особам. Цей також документ надає право створити об'єкт концесії або суттєво його поліпшити чи здійснювати його управління відповідно до норм закону та задля задоволення громадських потреб.
Автор: Віта Свірневська