Перші мільярдери Болгарії: хто вони і якими капіталами володіють

У 2020 році пандемія коронавірусу стала причиною того, що мільйони людей активно почали купувати домашніх улюбленців та загалом привернула увагу до цього сектору. Одним із бенефіціарів цього буму стали брати Домусчієви з Болгарії.

Одним із фаворитів ринку стала болгарська ветеринарна компанія Huvepharmа, яка має завод з виробництва вакцин у штаті Небраска та фармацевтичну фабрику в Італії. Ця компанія також входить до шести найбільших у світі.

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Хто став першими мільярдерами Болгарії

Huvepharma – це великий виробник ветеринарних ліків та вакцин, а також добавок для кормів худоби. У 2020 році компанія отримала прибуток у розмірі 658 мільйонів доларів, що на 21% більше, ніж у 2018 році. У результаті власники цієї фірми – брати Кирил та Георгій Домусчієви – стали першими мільярдерами Болгарії.

З непримітної офісної будівлі в столиці Болгарії Софії брати Домусчієви побудували свою багатомільярдну імперію. Вони починали з приватизації державних фірм та розширювали їх. Обидва брати перетворили низку інвестицій у ці приватизовані фірми, включаючи Huvepharma, у статки, що оцінюють у 4,2 мільярда доларів.

Перші мільярдери Болгарії / Фото Advance Properties

Кожен з них володіє капіталом у розмірі 2,1 мільярда доларів, які складаються з рівних часток у спільному конгломераті Advance Properties, який був заснований у 1990 році, а також доходів від минулих продажів та дивідендів. 52-річний Кирил Домусчієв вважає, що робота з неефективними державними активами – надійніша ставка ніж інвестиції в акції.

Ми не ті люди, які тримають готівку в банку або купують акції на фондовому ринку. Для мене це ставка. Ми вважаємо краще інвестувати у наші проєкти, де ми можемо все контролювати,

– сказав він в інтерв'ю.

Інші сфери інтересів

Наступним за величиною активом Advance після Huvepharma, який становить 77% статків братів-мільярдерів, – судноплавна компанія Navibulgar. Їм належить 70% акцій у цьому бізнесі. Цей сектор також опинився у виграші від зривів, викликаних пандемією. Ціни на такі товари, як сталь і вугілля, пішли вгору, оскільки в усьому світі виникли проблеми з постачанням, що призводить до зростання доходів компаній, які перевозять товари оптом.

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Очікується, що цього року продажі Navibulgar зростуть на 78% до 281 мільйона доларів. Аналітик з компанії Jefferies Ренді Гівенс зазначив, що ставки піднялися до максимуму за 12 років. За його словами, зараз галузь перебуває в "дуже хорошому становищі".

Брати Домусчієви також володіють найуспішнішим футбольним клубом Болгарії – Лудогорець. Advance Properties також належить концесія на 44 роки на управління чорноморським портом у місті Бурґас. Крім того, мільярдери володіють об'єктами нерухомості по всій території Болгарії. У минулому вони контролювали найбільшу медіамережу Болгарії, проте у січні 2021 року вони продали її за 340 мільйонів доларів.