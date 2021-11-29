Одним из фаворитов рынка стала болгарская ветеринарная компания Huvepharmа, какая владеет заводом по производству вакцин в штате Небраска и фармацевтической фабрикой в Италии. Эта компания также входит в шестерку крупнейших в мире.

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Кто стал первыми миллиардерами Болгарии

Huvepharma – это крупный производитель ветеринарного лекарства и вакцин, а также добавок для кормов скота. В 2020 году компания получила прибыль в размере 658 миллионов долларов, что на 21% больше, чем в 2018 году. В результате владельцы этой фирмы – братья Кирилл и Георгий Домусчиевы – стали первыми миллиардерами Болгарии.

Из неприметного офисного здания в столице Болгарии Софии братья Домусчиевы выстроили свою многомиллиардную империю. Они начинали с приватизации государственных компаний и расширяли их. Оба брата превратили ряд инвестиций в эти приватизированные фирмы, включая Huvepharma, в состояние, оцениваемое в 4,2 миллиарда долларов.

Первые миллиардеры Болгарии / Фото Advance Properties

Каждый из них владеет капиталом в размере 2,1 миллиарда долларов, состоящих из равных долей в совместном конгломерате Advance Properties, основанном в 1990 году, а также доходов от прошлых продаж и дивидендов. 52-летний Кирилл Домусчиев считает, что работа с неэффективными государственными активами – более надежная ставка, чем инвестиции в акции.

Мы не те люди, которые держат наличные деньги в банке или покупают акции на фондовом рынке. Для меня это ставка. Мы предпочитаем инвестировать в наши проекты, где мы можем все контролировать,
– сказал он в интервью.

Другие сферы интересов

Следующим по величине активом Advance после Huvepharma, который составляет 77% состояния братьев-миллиардеров, – судоходная компания Navibulgar. Им принадлежит 70% акций этого бизнеса. Этот сектор также оказался в выигрыше от срывов, вызванных пандемией. Цены на такие товары, как сталь и уголь, пошли вверх, поскольку во всем мире возникли проблемы со снабжением, что приводит к росту доходов компаний, перевозящих товары оптом.

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Ожидается, что в текущем году продажи Navibulgar вырастут на 78% до 281 миллиона долларов. Аналитик из компании Jefferies Рэнди Гивенс отметил, что ставки поднялись до максимума за 12 лет. По его словам, сейчас отрасль находится в "очень хорошем положении".

Братья Домусчиевы также владеют самым успешным футбольным клубом Болгарии – Лудогорец. Advance Properties также принадлежит концессия на 44 года на управление черноморским портом в городе Бургас. Кроме того, миллиардеры владеют объектами недвижимости по всей территории Болгарии. В прошлом они контролировали крупнейшую медиасеть Болгарии, однако в январе 2021 года они продали ее за 340 миллионов долларов.

Что такое концессия

Это договор, предусматривающий передачу природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временную эксплуатацию другим государствам, иностранным фирмам или частным лицам. Этот документ также дает право создать объект концессии или существенно его улучшить или осуществлять его управление в соответствии с нормами закона и для удовлетворения общественных потребностей.