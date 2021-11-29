У 2020 році криптоінвестор придбав 70 трильйонів цифрових монет Shiba inu. Цей токен дебютував на ринку 1 серпня того ж року.

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Інвестор заробив мільярди доларів завдяки Shiba inu

Інвестор вклав у нову на той момент криптовалюту приблизно 8 тисяч доларів. Тоді вартість цієї монети коливалася на рівні 0,000000000189 долара за штуку. За 14 місяців ціна криптовалюти зросла до 0,00007941 долара за монету або на 7 мільйонів відсотків. За цей час власник трильйонів цифрових монет перетворив майже 8 тисяч доларів приблизно у 5,7 мільярда доларів.

За даними дослідження компанії Bacancy Technology, Shiba inu у 2021 році увійшла до трійки криптовалют з найбільшою кількістю запитів у Google. Shiba inu зайняла третє місце, оскільки в середньому за місяць 2,8 мільйона пошукових запитів стосуються саме цієї цифрової монети. Перше місце у рейтингу посідає біткойн з 22 мільйонами запитів на місяць, а друге – Ethereum з 6,3 мільйона запитів.

Shiba inu принесла інвестору мільярди доларів / Фото Unsplash

Актуальна вартість Shiba inu станом на 29 листопада 2021 року згідно з CoinDesk: