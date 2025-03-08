Рівень благодійності в Україні

У 2024 році лише 56% дорослих у всьому світі повідомили, що допомагали незнайомцям за останній місяць, 33% осіб виділили грошовові внески, а решта 26% приділила нужденним свій час для вирішення проблем. Хоч ці показники і дещо нижчі попри 2023 рік, але бажання робити добрі справи не зникло зосім. Нині Україна займає 4 місце за пожертвами на благодійність, передає 24 Канал із посиланням на ресурс Gallup.

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Збільшення кількості пожертвувань в Україні пов'язано насамперед із війною. За даними британської благодійної організації Charities Aid Fondation, минулоріч понад 63% дорослого населення періодично донатило на потреби ЗСУ.

Ситуація з благодійністю та пожертвами в інших країнах

Для визначення динаміки допомоги нужденним було досліджено понад 144 країни. Найвищий показник благодійності припав на Ліберію та Венесуеллу – 87%. Найнижчу сходинку зайняла Японія – там нужденним допоміг лише 21% населення. На це є декілька причин: культурні фактори, соціальна напруженість, акцент на приватності, відсутність консолідації суспільства.

Щодо грошових внесків, то найбільше донатять в Індонезії. До цього заохочують міцні зв’язки між громадою та релігійні зобов’язання. Повною протилежністю цього виступає Мароко, де лише 3 % залучені до фінансових пожертв через низький дохід.

Щодо волонтерства, то загальні дані можна трактувати так: від 65% населення в Індонезії займається подібною діяльністю. А значно відстає у цій сфері Єгипет із показником до 4%.

Цікаво знати! Найменший коефіцієнт із взаємодопомоги припадає на Ефіопію. Адже країна протистоїть конфліктам, високій вартості життя та природнім катаклізмам.