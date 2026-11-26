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Що варто знати про заміну карток "Приватбанку"

Як пояснили в "Приватбанку", навіть після закінчення зазначеного на картці строку дії вона залишається активною ще протягом 913 днів (2,5 року), але здійснити перевипуск за бажанням можна й не чекаючи завершення цього періоду. Причиною для заміни також може бути фізичне пошкодження, втрата або викрадення.

Фінустанова пропонує одразу кілька способів отримання нової картки. Один із них – оформити цифрову через мобільний додаток. Для цього необхідно:

по-перше, авторизуватися в Приват24;

по-друге, у меню "Гаманець" натиснути "Додати" й вибрати "Digital картку";

по-третє, визначитися з типом, платіжною системою та валютою.

Нова картка з'явиться в електронному гаманці протягом 10 хвилин, після чого її одразу можна додати до Apple Pay або Google Pay. До слова, без фізичного носія зняття готівки в банкоматах доступне за допомогою QR-коду або технології NFC.

Інший варіант – замовити фізичну картку з доставкою до поштового відділення: це зручно для тих, хто перебуває за кордоном або хоче забрати відправлення в комфортний для себе час. Послуга безплатна як за межами України, так і всередині країни до 31 грудня 2026 року. Для цього в застосунку необхідно:

на головному екрані вибрати картку, яку потрібно перевипустити;

перейти до її налаштувань і натиснути "Замовити картку".

Під час отримання банк радить перевірити цілісність паковання, колір якого залежить від типу підключеної підписки, а після – провести активацію.

Як замовити доставку перевипущеної картки / Фото "Приватбанк"

Якщо ж клієнту зручніше отримати картку безпосередньо в день звернення, він може оформити миттєвий випуск у будь-якому відділенні "Приватбанку". Там також нагадали про документи: "Не забудьте взяти із собою паспорт та ІПН".

Нагадаємо, нині єдиним акціонером фінустанови є держава в особі Кабінету Міністрів України. Водночас банк поступово готують до приватизації, яка, відповідно до оновленої стратегії розвитку, можлива після завершення воєнного стану.