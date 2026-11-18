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Кому належить банк зараз

Єдиним акціонером "Приватбанку" є держава в особі Кабінету Міністрів України, а керівні органи діють відповідно до кращих світових практик корпоративного управління. Із січня 2025 року установу очолює шведський банкір Мікаель Бьоркнерт, що має понад 25 років досвіду у фінансовому секторі. Натомість головою наглядової ради є її незалежний член Нільс Мелнґайліс.

До слова, статутний капітал перевищує 206 мільярдів гривень і поділений на майже 736 мільйонів простих іменних акцій номінальною вартістю 280 гривень кожна.

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Утім, державним "Приватбанк" був не завжди: до грудня 2016 року він перебував у приватній власності, а основними акціонерами були українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Націоналізація відбулася за рішенням уряду через критичну нестачу капіталу, яку НБУ на той момент оцінював у 148 мільярдів гривень. Такий крок дозволив захистити кошти понад 20 мільйонів клієнтів і мінімізувати ризики для фінансової системи країни.

Тепер же установу готують до приватизації, яка, відповідно до оновленої в червні 2026 року стратегії розвитку, можлива після завершення воєнного стану.

Підготовка до приватизації залишається пріоритетом для банку. Часові рамки наразі не визначені– йдеться в річному звіті Групи "Приватбанку" від 31 грудня 2025 року.

Останні новини про "Приватбанк"

Нагадаємо, напередодні фінустанова виставила на продаж частину майна гірськолижного курорту "Буковель". До складу одного з лотів увійшли земельні ділянки загальною площею майже 101 гектар, пасажирські канатні дороги, помпова станція, дві трансформаторні підстанції та комерційні приміщення. Інший охоплює готельний комплекс Radisson, гуртожиток для персоналу тощо.

Окрім того, на початку листопада "Приватбанк" остаточно виграв судову справу проти своїх колишніх власників. Верховний суд Великої Британії відхилив останні клопотання Коломойського та Боголюбова щодо оскарження рішення, яке зобов'язує їх виплатити понад 3 мільярди доларів на користь фінансової установи.