Скільки грошей можна зняти із зарплатної картки за день

У 2026 році в Україні діє обмеження на зняття готівки з рахунків фізичних осіб. Згідно з постановою НБУ №18, для особистих рахунків, які не використовуються для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, дозволено отримувати готівкою до 100 тисяч гривень на день. Це обмеження поширюється і на рахунки, до яких прив'язані звичайні зарплатні картки.

Водночас загальний ліміт НБУ не означає, що власник картки обов'язково зможе отримати 100 тисяч гривень в одному банкоматі або за одну операцію. Банки можуть встановлювати власні обмеження на добову суму зняття, кількість операцій та максимальну суму, яку банкомат видає за раз.

Наприклад, у деяких банках діють окремі обмеження на зняття готівки протягом кількох годин. Такі правила можуть бути пов'язані з налаштуваннями картки, типом рахунку, вимогами безпеки або технічними можливостями банкомата. Тому перед зняттям великої суми варто перевірити ліміти у мобільному застосунку свого банку або звернутися до його служби підтримки.

Важливо! Розрізняйте ліміт на зняття готівки та обмеження на безготівкові розрахунки. Оплата покупок карткою не є зняттям готівки, тому до неї застосовуються інші правила.

Що робити, якщо потрібно зняти більше грошей

Якщо потрібно отримати значну суму готівкою, насамперед варто перевірити добовий ліміт картки. У деяких банках його можна змінити в мобільному застосунку, якщо це дозволяють правила фінустанови. Проте навіть після зміни карткового ліміту потрібно враховувати загальне обмеження НБУ.

Зверніть увагу! Ще один варіант – звернутися до відділення банку. Там можна уточнити можливість отримання необхідної суми з рахунку та дізнатися, чи потрібно заздалегідь замовляти готівку. Видача коштів у касі також підпадає під установлені обмеження, тому отримати більше за допустимий денний ліміт лише через відвідування відділення не вийде.

Якщо банкомат не видає потрібну суму, це не обов'язково означає, що гроші недоступні на рахунку. Причиною може бути ліміт на одну операцію, добове обмеження банку, нестача готівки в банкоматі або інші технічні чинники.

Важливо! Отже, для власників зарплатних карток загальний орієнтир в Україні – до 100 тисяч гривень готівкою на день. Однак перед зняттям великої суми потрібно перевірити внутрішні правила банку та доступний ліміт конкретної картки.

Раніше ми писали, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.