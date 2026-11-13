Не потрібно шукати під землею: де зосереджено колосальні запаси міді

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Що варто знати про Urban Mining

Головна відмінність цього підходу від традиційної гірничодобувної діяльності полягає у походженні сировини: замість розробки природних родовищ використовують матеріали, накопичені внаслідок людської діяльності.

Окрім того, Urban Mining є одним зі складників циркулярної економіки, що дозволяє повертати вторинну сировину на ринок. У 2022 році International Copper Association опублікувала оцінку, за якою обсяг зосередженої в різноманітних виробах та інфраструктурі міді еквівалентний 33 рокам її видобутку на шахтах.

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Близько двох третин із 690 мільйонів тонн міді, виробленої у світі за останні 100 років, досі перебувають в експлуатації: метал використовують у комп'ютерах, автомобілях, мобільних телефонах, трубопроводах, двигунах та електропроводці.

Цікаво! Мідь придатна до 100% перероблення, її можна використовувати повторно необмежену кількість разів без втрати основних властивостей.

Як мідь повертається в обіг завдяки Urban Mining / Інфографіка International Copper Association

Скільки коштує брухт по Україні

Напередодні спеціалізований портал Metalolom.biz оприлюднив середні закупівельні ціни на брухт. Станом на вечір 12 листопада ситуація була такою:

чиста мідь – 482,81 гривні за кілограм ;

; забруднений метал – 458,67 гривні за кілограм ;

; мідний кабель – орієнтовно 400 гривень за кілограм ;

; мідна стружка – приблизно 406,25 гривні за кілограм ;

; мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.

Нагадаємо, українці нерідко добувають кольорові метали зі старої побутової техніки. Наприклад, мідь шукають у котушках старих кінескопних телевізорів.