Не потрібно шукати під землею: де зосереджено колосальні запаси міді

Повторне використання міді як альтернатива традиційному видобутку / Фото Pexels (ілюстративне)
У сучасному світі значні запаси міді приховані не лише в надрах землі, а й у звичайних містах – від житлових будинків до електронної техніки. Отримання металу з таких джерел стало важливою складовою повторного використання ресурсів.
Що варто знати про Urban Mining
Головна відмінність цього підходу від традиційної гірничодобувної діяльності полягає у походженні сировини: замість розробки природних родовищ використовують матеріали, накопичені внаслідок людської діяльності.
Окрім того, Urban Mining є одним зі складників циркулярної економіки, що дозволяє повертати вторинну сировину на ринок. У 2022 році International Copper Association опублікувала оцінку, за якою обсяг зосередженої в різноманітних виробах та інфраструктурі міді еквівалентний 33 рокам її видобутку на шахтах.
Близько двох третин із 690 мільйонів тонн міді, виробленої у світі за останні 100 років, досі перебувають в експлуатації: метал використовують у комп'ютерах, автомобілях, мобільних телефонах, трубопроводах, двигунах та електропроводці.
Цікаво! Мідь придатна до 100% перероблення, її можна використовувати повторно необмежену кількість разів без втрати основних властивостей.
Скільки коштує брухт по Україні
Напередодні спеціалізований портал Metalolom.biz оприлюднив середні закупівельні ціни на брухт. Станом на вечір 12 листопада ситуація була такою:
- чиста мідь – 482,81 гривні за кілограм;
- забруднений метал – 458,67 гривні за кілограм;
- мідний кабель – орієнтовно 400 гривень за кілограм;
- мідна стружка – приблизно 406,25 гривні за кілограм;
- мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.
Нагадаємо, українці нерідко добувають кольорові метали зі старої побутової техніки. Наприклад, мідь шукають у котушках старих кінескопних телевізорів.
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