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Фінанси Фінансові новини Чому ваша пенсія не зростає при збільшенні стажу: ось в чому перешкода
10 червня, 08:45
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Чому ваша пенсія не зростає при збільшенні стажу: ось в чому перешкода

Анастасія Зорик

Частина пенсіонерів продовжує працювати. Тобто, вони надалі набувають стаж. Це впливає на розмір пенсії. Чому доплати за новонабутий стаж незначні, читайте далі.

Як додають пенсію працюючим пенсіонерам?

У квітні традиційно відбувається перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, повідомляє видання "На пенсії".

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Виплати перераховуються не у всіх, а лише у тих:

  • хто набув щонайменше 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії;
  • або ж пройшло як мінімум 2 роки стажу з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії.

Цікавим є момент, які саме фактори враховуються при перерахунку. У деяких випадках дораховують лише стаж. А інколи беруть до уваги:

  • як стаж;
  • так і зарплату.

Таке правило застосовується, якщо нові дані про зарплату вигідніші за ті, які враховані в пенсійній справі. Зауважимо, в цьому випадку надбавка виходить більша. А от, якщо до уваги брали лише стаж – вона значно менша.

Як ще можуть зрости пенсійні виплати у 2026 році?

  • Пенсійні виплати можуть зрости завдяки нарахуванню різного роду доплат та надбавок. Зокрема, за віком. Така доплата надається автоматично.
  • Розмір цієї доплати залежить від віку. Вона наразі варіюється в межах 300 – 570 гривень.
  • Отримати таку доплату можуть пенсіонери старше 70 років. Але лише за умови, що їхня загальна пенсійна виплата менш як 10 340,35 гривні.

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