Через цю помилку ви переплачуєте сотні гривень: як уникнути щомісячних переплат за світло

Одна поширена дія може непомітно впливати на суму в платіжках за електроенергію. У результаті споживачі щомісяця переплачують, навіть не підозрюючи про причину, яка насправді є типовою для багатьох.

Яка помилка призводить до постійних переплат за світло?

Порушення базових правил передачі показань електролічильника може призвести до некоректних нарахувань у платіжках, зокрема до їх завищення. У результаті споживачі ризикують оплачувати не фактичне споживання, а розрахункові обсяги, які часто є вищими.

Як пояснюють у компанії ДТЕК, ключове значення має дотримання встановлених строків подання показань. Оптимальним вважається період з останніх двох днів поточного місяця до третього числа наступного.

Довідково: Саме в цей проміжок дані коректно враховуються при формуванні рахунків. У разі передчасної передачі показання можуть не потрапити до розрахунку, а запізнення призводить до застосування середньодобового споживання, що нерідко збільшує суму до оплати.

Окремої уваги потребують споживачі, які користуються двозонними лічильниками. Такі прилади фіксують споживання за різними тарифами залежно від часу доби:

денний тариф діє у період з 7:00 до 23:00;

а нічний – з 23:00 до 7:00 і є суттєво нижчим.

У цьому випадку важливо не втручатися в розрахунки самостійно. Користувач повинен лише передати актуальні показання окремо за кожною зоною, коректно зазначивши їх у відповідних полях.

Які актуальні тарифи на світло будуть у квітні?

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, наголошує ДТЕК. Це означає збереження регульованої моделі ціноутворення для побутових споживачів і фіксованого тарифу на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас застосовується диференційований підхід до обсягів споживання. Для домогосподарств, які використовують до 2 000 кіловат-годин на місяць, передбачено знижений тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. У разі перевищення цього порогу електроенергія оплачується за повною ставкою 4,32 гривні за кіловат-годину.

