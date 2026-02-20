Як подати показники лічильника?

Подати показники лічильника можна по-різному. Ви маєте змогу обрати будь-який зручний для вас метод, повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Зауважимо, що YASNO скоротив перелік методів подачі показників. Зокрема, це тепер не можна робити через "Приват24".

У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків,

– йдеться у повідомленні департаменту.

Доступними методами для передачі показників лишаються:

особистий кабінет на сайті YASNO;

застосунок компанії;

чат-боти у Viber чи Telegram.

Львівобленерго вказує і інші можливі методи подачі показників:

кол-центри компаній-постачальників;

через електронну пошту;

SMS.

Коли потрібно подавати показники лічильника світла?

На подачу показників є період часу, який:

починається за 2 дні до закінчення поточного календарного місяця;

та закінчується протягом трьох днів наступного місяця.

Тобто, наприклад, якщо в місяці 31 день, то подати показники можна: 30, 31, 1, 2 та 3 числа.

Важливо! Якщо ви не встигли подати показники вчасно, в платіжці буде вирахуваний середньодобовий обсяг споживання.

Який тариф на світло зараз?