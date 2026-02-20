Як подати показники лічильника?
Подати показники лічильника можна по-різному. Ви маєте змогу обрати будь-який зручний для вас метод, повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.
Зауважимо, що YASNO скоротив перелік методів подачі показників. Зокрема, це тепер не можна робити через "Приват24".
У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків,
– йдеться у повідомленні департаменту.
Доступними методами для передачі показників лишаються:
- особистий кабінет на сайті YASNO;
- застосунок компанії;
- чат-боти у Viber чи Telegram.
Львівобленерго вказує і інші можливі методи подачі показників:
- кол-центри компаній-постачальників;
- через електронну пошту;
- SMS.
Коли потрібно подавати показники лічильника світла?
На подачу показників є період часу, який:
- починається за 2 дні до закінчення поточного календарного місяця;
- та закінчується протягом трьох днів наступного місяця.
Тобто, наприклад, якщо в місяці 31 день, то подати показники можна: 30, 31, 1, 2 та 3 числа.
Важливо! Якщо ви не встигли подати показники вчасно, в платіжці буде вирахуваний середньодобовий обсяг споживання.
Який тариф на світло зараз?
Наразі для побутових споживачів діє тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину. Він буде актуальним щонайменше до квітня 2026 року.
Деякі громадяни мають змогу платити менше. Для цього потрібно встановити лічильник на декілька зон. В такому випадку, тариф буде зменшеним у певні години.