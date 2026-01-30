Чи діє нічний тариф на електроенергію у 2026 році?
Це означає, що українці до цієї дати платитимуть 4,32 гривні зі кіловат-годину, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Водночас в країні продовжує діяти нічний тариф. Що це означає? Річ у тім, що люди з двозонними лічильниками платитимуть за світло менше у певний час доби.
Тобто денний тариф (з 7:00 до 23:00) все ще становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений – до 2,16 гривні за кіловат-годину. Про це йдеться на сайті Міненерго.
Слід ще й відзначити тризонні лічильники. Вони надають такі "тарифи" для своїх користувачів:
- з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;
- з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
- з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.
Цікаво! Уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. Якщо обсяг споживання становить до 2 000 кіловат-годину на місяць, то діятиме ціна – 2,64 гривні за кіловат-годину. За споживання понад встановленого ліміту – 4,32 гривні за кіловат-годину.
Що ще слід знати про комунальні послуги?
- У будинках з лічильниками, мешканці платитимуть за їхніми показниками. Якщо не було опалення або ж температура теплоносія була нижчою, то сума в платіжках за комуналку автоматично стане меншою. Якщо лічильників немає, то платити потрібно буде за фактичною кількістю годин постачання та з урахуванням температури повітря.
- Також у платіжках за світло інколи з’являються зайві кіловати. І це попри те, що споживання не змінювалося. Причиною можуть бути несправності лічильника. Для запобігання проблемам слід регулярно повіряти лічильник.