За такі перекази з картки на картку доведеться заплатити штраф

Деяких українців можуть зобов'язати сплатити додаткові податки. Також частину громадян змусять заплатити штраф. Хто саме в зоні ризику, читайте далі.

Кому можуть нарахувати додаткові податки та штраф?

Наразі першочергово в зоні ризику перебувають ті, хто займається підприємницькою діяльністю. У випадку, якщо такі особи не мають зареєстрованого ФОП, розповів адвокат Роман Сімутін у себе на сторінці в Facebook.

Роман розповідає, що вже відомо про випадки відкриття 2 кримінальних проваджень через продажі на OLX. Водночас адвокат наголошує на необхідності враховувати деякі нюанси.

Роман Сімутін Адвокат Ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

У яких випадках повторне оподаткування не відбувається:

якщо кошти не є доходом;

або ж цієї суми вже сплачено податки.

Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи,

– наголошує Роман.

Чи може податкова побачити, що відбувається на банківських рахунках?