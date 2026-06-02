Фінанси Фінансові новини За такі перекази з картки на картку доведеться заплатити штраф
2 червня, 06:00
Анастасія Зорик
Деяких українців можуть зобов'язати сплатити додаткові податки. Також частину громадян змусять заплатити штраф. Хто саме в зоні ризику, читайте далі.

Кому можуть нарахувати додаткові податки та штраф?

Наразі першочергово в зоні ризику перебувають ті, хто займається підприємницькою діяльністю. У випадку, якщо такі особи не мають зареєстрованого ФОП, розповів адвокат Роман Сімутін у себе на сторінці в Facebook. 

Роман розповідає, що вже відомо про випадки відкриття 2 кримінальних проваджень через продажі на OLX. Водночас адвокат наголошує на необхідності враховувати деякі нюанси.

 

Роман Сімутін

Адвокат

Ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

У яких випадках повторне оподаткування не відбувається:

  • якщо кошти не є доходом;
  • або ж цієї суми вже сплачено податки.

Сам факт зарахування коштів на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання. Податкове законодавство виходить із принципу, що оподатковується саме дохід фізичної особи, 
– наголошує Роман.

Чи може податкова побачити, що відбувається на банківських рахунках?

  • Податкова не має доступу до рахунків фізичних осіб. Адже ця інформація є банківською таємницею. 

  • Водночас питання до клієнта можуть виникнути на тлі фінмоніторингу. Тоді, при виявленні підозрілих фінансових операцій, банки мають право зробити запит на додаткові документи. Клієнт буде зобов'язаний їх надати. До того ж банк сповіщає відповідальні органи про цю ситуацію.

  • Якщо буде доведено, що особа отримала незадекларований дохід, їй доведеться понести покарання. Тобто, таку людину можуть зобов'язати сплатити пеню, податки, штрафи.

