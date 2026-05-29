Які ліміти встановив "Приватбанк"?
Ліміт зняття з картки "Приватбанку" для більшості громадян складає – 40 000 гривень протягом 3 годин, повідомляє банк.
При цьому, на добу цей ліміт – 100 000 гривень. Для деяких клієнтів обмеження жорсткіші. Ліміти для них складають 20 000 гривень протягом 3 годин.
Якщо ж ви хочете зняти кошти з картки іншого банк через банкомат "Приватбанку":
- стандартний ліміт складає 20 000 гривень;
- проте можуть бути встановлені і інші правила, тобто, індивідуальні ліміти.
Своєю чергою Ощадбанк, як повідомляє видання "Новини.Live" встановив свої ліміти на зняття:
- загальні ліміти на добу – 100 000 гривень;
- зняття готівки з карток масового сегмента до 10 000 гривень на добу.
Ліміти на зняття готівки у банкоматі можна відкоригувати. Для цього потрібно звернутися в банк. Необов'язково це робити у відділення чи через оператора. Наразі багато установ дозволяють подібні зміни і через застосунок.
Зверніть увагу! Такі обмеження не є примхою банків. Річ у тім, що ще в 2024 році було підписано меморандум про фінансовий моніторинг. Тоді великі банки "доєдналися" до боротьби з махінаціями. Суть цих обмежень в тому, аби "присікти" можливі незаконні дії у фінансовому секторі.
Як можна зняти готівку без банкомату?
Готівку можна зняти різними методами. Наприклад, через каси. Цей метод найкраще підходить тим, хто планує зняти велику суму. Суть у тому, що банк, фактично, підготує потрібний вам обсяг готівки і ви без проблем її заберете.
Аби зняти готівку, необов'язково звертатися в банк. Якщо вам потрібна невелика сума, це реально зробити у великій торговій мережі. Наприклад, у магазинах Eva чи Fozzy.