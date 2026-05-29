Які ліміти встановив "Приватбанк"?

Ліміт зняття з картки "Приватбанку" для більшості громадян складає – 40 000 гривень протягом 3 годин, повідомляє банк.

При цьому, на добу цей ліміт – 100 000 гривень. Для деяких клієнтів обмеження жорсткіші. Ліміти для них складають 20 000 гривень протягом 3 годин.

Якщо ж ви хочете зняти кошти з картки іншого банк через банкомат "Приватбанку":

стандартний ліміт складає 20 000 гривень;

проте можуть бути встановлені і інші правила, тобто, індивідуальні ліміти.

Своєю чергою Ощадбанк, як повідомляє видання "Новини.Live" встановив свої ліміти на зняття:

загальні ліміти на добу – 100 000 гривень;

зняття готівки з карток масового сегмента до 10 000 гривень на добу.

Ліміти на зняття готівки у банкоматі можна відкоригувати. Для цього потрібно звернутися в банк. Необов'язково це робити у відділення чи через оператора. Наразі багато установ дозволяють подібні зміни і через застосунок.

Зверніть увагу! Такі обмеження не є примхою банків. Річ у тім, що ще в 2024 році було підписано меморандум про фінансовий моніторинг. Тоді великі банки "доєдналися" до боротьби з махінаціями. Суть цих обмежень в тому, аби "присікти" можливі незаконні дії у фінансовому секторі.

