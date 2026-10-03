Коли переказ на 400 тисяч гривень потрапляє під фінмоніторинг

В українському законодавстві справді встановлено поріг у 400 тисяч гривень для так званих порогових фінансових операцій. Водночас важливо розуміти: сам по собі переказ на 400 тисяч гривень не означає автоматичного блокування коштів або перевірки клієнта.

За Законом України №361-IX фінансова операція вважається пороговою, якщо її сума дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень і при цьому наявна щонайменше одна із визначених законом ознак. Серед них – операції з готівкою, перекази коштів за кордон, операції за участю політично значущих осіб та деякі операції, пов'язані з юрисдикціями підвищеного ризику.

Зверніть увагу! Твердження, що "банк перевіряє кожен переказ понад 400 тисяч гривень", є некоректним. Закон визначає 400 тисяч гривень як один із критеріїв для порогових операцій, але додатково має бути передбачена законодавством ознака.

Водночас банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу аналізує операції клієнтів у межах ризик-орієнтованого підходу. Тому увагу фінустанови може привернути не тільки велика одноразова сума, а й незвична для конкретного клієнта активність на рахунку.

Наприклад, якщо людина зазвичай отримує зарплату в межах 20 – 30 тисяч гривень, а потім на її рахунок раптово надходить значна сума, банк може попросити пояснити походження коштів. Це не означає, що клієнт порушив закон, але фінансова установа може запросити документи, які підтверджують законність операції.

Важливо! Не плутайте поріг у 400 тисяч гривень з іншими сумами, які фігурують у законодавстві про платіжні операції. Зокрема, правила щодо операцій на суму до 30 тисяч гривень стосуються окремих вимог до ідентифікації та інформації про платника й отримувача, а не встановлюють "безпечний" ліміт, нижче якого банк не може звернути увагу на платіж.

Чи може банк перевірити переказ на меншу суму

Так, фінансовий моніторинг не починається автоматично лише після досягнення 400 тисяч гривень. Закон №361-IX окремо визначає поняття підозрілої фінансової операції. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або достатні підстави вважати, що операція пов'язана зі злочинною діяльністю, вона може вважатися підозрілою незалежно від суми.

Отже, навіть відносно невеликий переказ може викликати додаткові запитання, якщо він не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта. Значення можуть мати регулярність платежів, кількість відправників або отримувачів, характер операцій та відповідність фінансовим можливостям людини.

Цікаво! Наприклад, один переказ на 20 тисяч гривень сам по собі не є підставою вважати операцію підозрілою. Однак численні перекази від різних людей, які систематично надходять на особисту картку, можуть привернути увагу банку незалежно від того, що кожен окремий платіж значно менший за 400 тисяч гривень.

Тому для клієнта важливіше не намагатися знайти "магічну суму", нижче якої банк нібито нічого не перевіряє, а мати можливість пояснити походження коштів. Якщо це, наприклад, гроші від продажу майна, позика, подарунок, спадщина чи інший законний дохід, підтвердити це можна відповідними документами.

Таким чином, 400 тисяч гривень – не універсальна межа для перевірки банком. Це поріг, який використовується для визначення певних операцій як порогових за наявності встановлених законом ознак, тоді як підозрілі операції можуть потрапити під фінансовий моніторинг незалежно від їхньої суми.

Раніше ми писали, що в Україні немає єдиного ліміту на поповнення банківської картки готівкою через термінал. Водночас з цього року діють нові правила, які вимагають обо'язкового підтвердження платежів.