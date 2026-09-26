Які ліміти діють в EasyPay

Сума попвнення через термінал залежить від конкретної мережі, банку та способу підтвердження особи, розповідає 24 Канал

Наприклад, у EasyPay базовий ліміт для поповнення карток становить 5 тисяч гривень на добу, але після авторизації EasyID його можна збільшити.

Для окремих банків діють власні підвищені ліміти. Наприклад, у травні 2026 року EasyPay повідомив, що після авторизації EasyID картки Unex Bank можна поповнювати:

власні – до 100 тисяч гривень на добу;

третіх осіб — до 29 999 гривень на добу.

Місячний ліміт для цього сервісу становить до 149 999 гривень.

Для карток Ощадбанку EasyPay раніше встановив після авторизації ліміт до 30 тисяч гривень на добу та до 350 тисяч гривень на місяць.

Скільки можна поповнити в City24

У City24 для непідтвердженого користувача максимальна сума одного платежу становить 5 тисяч гривень:

він може провести до чотирьох платежів на добу;

загальна сума платежів протягом місяця може становити до 150 тисяч гривень.

Після авторизації через cityID ліміт розраховують вже на квартал, він визначається за інформацією під час верифікації.

При цьому для окремих банків та карток City24 встановлює спеціальні умови.

Які правила у терміналах monobank

У власних терміналах mono ситуація також залежить від способу поповнення. На сайті мережі зазначається, що поповнення mono є без комісії, а іншими способами через термінал діє ліміт до 5 тисяч гривень на добу.

Для поповнення карткою mono через NFC зазначений ліміт до 400 тисяч гривень на місяць.

Що з терміналами ПриватБанку

ПриватБанк дозволяє поповнювати картки через власні термінали самообслуговування готівкою. Користувач може вибрати картку, яку потрібно поповнити, ввести суму та внести гроші через купюроприймач.

Водночас у ПриватБанку немає однієї максимальної суми для всіх операцій через термінал. У банку окремо встановлюються тарифи та умови залежно від типу картки та способу поповнення.

Нагадаємо, водночас з 26 червня в Україні діють нові правила внесення готівки через платіжні термінали. За постановою НБУ, для таких операцій потрібно вказати повний номер мобільного телефону та підтвердити платіж одноразовим кодом із SMS або дзвінка.