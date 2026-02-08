Яку суму у валюті можна переказати за кордон зараз

В умовах воєнного стану переказ коштів за кордон має свої особливості. Зокрема, обмеження на перелік країн, куди надійдуть ці кошти. Також важливо дотримуватися лімітів.

Що важливо знати про переказ грошей за кордон з України?

З України заборонено відправляти кошти у низку країн. Зокрема, в Росію, повідомляє "Приватбанк".

Також не дозволяється відправляти гроші в:

Білорусь;

Іран;

Ірак;

Сирію;

КНДР;

на Кубу.

Зауважимо, що співпраця заборонена і з низкою невизнаних територій:

АР Крим;

Придністров'я;

Республіка Південна Осетія;

Республіка Абхазія;

Косово;

Турецька республіка Північного Кіпру.

Цікаво! Як зазначає банк, у деякі країни перекази не доходять, бо там є внутрішні обмеження. Йдеться про Японію, Канаду, США та Індію.

Українці мають змогу пересилати на карту іншої особи за кордон до 100 000 гривень щомісячно. Йдеться у тому числі про суми у валюті, вони мають бути еквівалентні ліміту.

Якщо спиратися на офіційні курси, встановлені НБУ сьогодні, вийде, що:

дозволено переказати приблизно – 2,3 тисячі доларів;

або – 1,9 тисячі євро.

Зауважимо, що з 14 січня 2026 року відбулося пом'якшення валютних обмежень. Такі зміни позитивно вплинуть на бізнес, повідомляє НБУ.

Регулятор впровадив новий ліміт – "позиковий". Це дасть більшу свободу українським підприємствам в управлінні залученими ними коштами з-за кордону.

Розмір "позикового" ліміту дорівнюватиме сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року,

– вказує НБУ.

Фактично, таким чином, бізнесу стане простіше. Він зможе легше переказувати гроші за кордон. Зокрема, аби відшкодувати кошти за повернений товар.

Скільки можна провозити готівки через кордон України?