8 февраля, 06:00
3

Какую сумму в валюте можно перевести за границу сейчас

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Украинцы могут переводить за границу до 100 000 гривен ежемесячно, что эквивалентно примерно 2,3 тысячи долларов или 1,9 тысячи евро.
  • Переводы запрещены в ряд стран, включая Россию, Беларусь, Иран, Ирак, Сирию, КНДР, на Кубу, а также на непризнанные территории, такие как АР Крым и Приднестровье.

В условиях военного положения перевод средств за границу имеет свои особенности. В частности, ограничения на перечень стран, куда поступят эти средства. Также важно соблюдать лимиты.

Что важно знать о переводе денег за границу из Украины?

Из Украины запрещено отправлять средства в ряд стран. В частности, в Россию, сообщает "Приватбанк".

Также не разрешается отправлять деньги в:

  • Беларусь;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Сирию;
  • КНДР;
  • на Кубу.

Заметим, что сотрудничество запрещено и с рядом непризнанных территорий:

  • АР Крым;
  • Приднестровье;
  • Республика Южная Осетия;
  • Республика Абхазия;
  • Косово;
  • Турецкая республика Северного Кипра.

Интересно! Как отмечает банк, в некоторые страны переводы не доходят, потому что там есть внутренние ограничения. Речь идет о Японии, Канаде, США и Индии.

Украинцы могут пересылать на карту другого лица за границу до 100 000 гривен ежемесячно. Речь идет в том числе о суммах в валюте, они должны быть эквивалентны лимиту.

Если опираться на официальные курсы, установленные НБУ сегодня, получится, что:

  • разрешено перевести примерно – 2,3 тысячи долларов;
  • или – 1,9 тысячи евро.

Заметим, что с 14 января 2026 года произошло смягчение валютных ограничений. Такие изменения положительно повлияют на бизнес, сообщает НБУ.

Регулятор внедрил новый лимит – "заемный". Это даст большую свободу украинским предприятиям в управлении привлеченными ими средствами из-за рубежа.

Размер "заемного" лимита будет равен сумме средств, поступившей по кредиту или займу из-за рубежа в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года, 
– указывает НБУ.

Фактически, таким образом, бизнесу станет проще. Он сможет легче переводить деньги за границу. В частности, чтобы возместить средства за возвращенный товар.

Сколько можно провозить наличных через границу Украины?

  • Сейчас без декларирования можно провезти через границу максимально – 10 тысяч евро на одного человека. В эту сумму входит вся валюта иностранных государств (в эквиваленте).

  • Также в указанный лимит засчитываются банковские металлы. Нужно учитывать и то, что расчеты происходят по курсу, который НБУ установил в день пересечения границы.