Какую сумму в валюте можно перевести за границу сейчас

В условиях военного положения перевод средств за границу имеет свои особенности. В частности, ограничения на перечень стран, куда поступят эти средства. Также важно соблюдать лимиты.

Что важно знать о переводе денег за границу из Украины?

Из Украины запрещено отправлять средства в ряд стран. В частности, в Россию, сообщает "Приватбанк".

Также не разрешается отправлять деньги в:

Беларусь;

Иран;

Ирак;

Сирию;

КНДР;

на Кубу.

Заметим, что сотрудничество запрещено и с рядом непризнанных территорий:

АР Крым;

Приднестровье;

Республика Южная Осетия;

Республика Абхазия;

Косово;

Турецкая республика Северного Кипра.

Интересно! Как отмечает банк, в некоторые страны переводы не доходят, потому что там есть внутренние ограничения. Речь идет о Японии, Канаде, США и Индии.

Украинцы могут пересылать на карту другого лица за границу до 100 000 гривен ежемесячно. Речь идет в том числе о суммах в валюте, они должны быть эквивалентны лимиту.

Если опираться на официальные курсы, установленные НБУ сегодня, получится, что:

разрешено перевести примерно – 2,3 тысячи долларов;

или – 1,9 тысячи евро.

Заметим, что с 14 января 2026 года произошло смягчение валютных ограничений. Такие изменения положительно повлияют на бизнес, сообщает НБУ.

Регулятор внедрил новый лимит – "заемный". Это даст большую свободу украинским предприятиям в управлении привлеченными ими средствами из-за рубежа.

Размер "заемного" лимита будет равен сумме средств, поступившей по кредиту или займу из-за рубежа в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года,

– указывает НБУ.

Фактически, таким образом, бизнесу станет проще. Он сможет легче переводить деньги за границу. В частности, чтобы возместить средства за возвращенный товар.

Сколько можно провозить наличных через границу Украины?