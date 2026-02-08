Що важливо знати про переказ грошей за кордон з України?

З України заборонено відправляти кошти у низку країн. Зокрема, в Росію, повідомляє "Приватбанк".

Також не дозволяється відправляти гроші в:

  • Білорусь;
  • Іран;
  • Ірак;
  • Сирію;
  • КНДР;
  • на Кубу.

Зауважимо, що співпраця заборонена і з низкою невизнаних територій:

  • АР Крим;
  • Придністров'я;
  • Республіка Південна Осетія;
  • Республіка Абхазія;
  • Косово;
  • Турецька республіка Північного Кіпру.

Цікаво! Як зазначає банк, у деякі країни перекази не доходять, бо там є внутрішні обмеження. Йдеться про Японію, Канаду, США та Індію.

Українці мають змогу пересилати на карту іншої особи за кордон до 100 000 гривень щомісячно. Йдеться у тому числі про суми у валюті, вони мають бути еквівалентні ліміту.

Якщо спиратися на офіційні курси, встановлені НБУ сьогодні, вийде, що:

  • дозволено переказати приблизно – 2,3 тисячі доларів;
  • або – 1,9 тисячі євро.

Зауважимо, що з 14 січня 2026 року відбулося пом'якшення валютних обмежень. Такі зміни позитивно вплинуть на бізнес, повідомляє НБУ.

Регулятор впровадив новий ліміт – "позиковий". Це дасть більшу свободу українським підприємствам в управлінні залученими ними коштами з-за кордону.

Розмір "позикового" ліміту дорівнюватиме сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року,
– вказує НБУ.

Фактично, таким чином, бізнесу стане простіше. Він зможе легше переказувати гроші за кордон. Зокрема, аби відшкодувати кошти за повернений товар.

Скільки можна провозити готівки через кордон України?

  • Наразі без декларування можна провезти через кордон максимально – 10 тисяч євро на одну особу. В цю суму входить вся валюта іноземних країн (в еквівалентні).

  • Також у вказаний ліміт зараховуються банківські метали. Потрібно враховувати і те, що розрахунки відбувають за курсом, який НБУ встановив в день перетину кордону.