Що важливо знати про переказ грошей за кордон з України?

З України заборонено відправляти кошти у низку країн. Зокрема, в Росію, повідомляє "Приватбанк".

Читайте також Тепер банківські платежі можна відстежити: НБУ ухвалив важливе рішення

Також не дозволяється відправляти гроші в:

Білорусь;

Іран;

Ірак;

Сирію;

КНДР;

на Кубу.

Зауважимо, що співпраця заборонена і з низкою невизнаних територій:

АР Крим;

Придністров'я;

Республіка Південна Осетія;

Республіка Абхазія;

Косово;

Турецька республіка Північного Кіпру.

Цікаво! Як зазначає банк, у деякі країни перекази не доходять, бо там є внутрішні обмеження. Йдеться про Японію, Канаду, США та Індію.

Українці мають змогу пересилати на карту іншої особи за кордон до 100 000 гривень щомісячно. Йдеться у тому числі про суми у валюті, вони мають бути еквівалентні ліміту.

Якщо спиратися на офіційні курси, встановлені НБУ сьогодні, вийде, що:

дозволено переказати приблизно – 2,3 тисячі доларів;

або – 1,9 тисячі євро.

Зауважимо, що з 14 січня 2026 року відбулося пом'якшення валютних обмежень. Такі зміни позитивно вплинуть на бізнес, повідомляє НБУ.

Регулятор впровадив новий ліміт – "позиковий". Це дасть більшу свободу українським підприємствам в управлінні залученими ними коштами з-за кордону.

Розмір "позикового" ліміту дорівнюватиме сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року,

– вказує НБУ.

Фактично, таким чином, бізнесу стане простіше. Він зможе легше переказувати гроші за кордон. Зокрема, аби відшкодувати кошти за повернений товар.

Скільки можна провозити готівки через кордон України?