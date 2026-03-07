Нацбанк запровадив нові правила для переказів коштів: що змінилося в березні

Нещодавно Нацбанк затвердив нові вимоги до платіжних документів під час переказу коштів. Йдеться про операції, коли людина переказує гроші через банк або фінансову компанію без відкриття окремого рахунку.

Що змінилося в переказі коштів?

Постанова №20 набула чинності з 3 березня. До цього окремих правил для таких операцій не було.

Деталі пояснили в Державній податковій службі – для громадян зміни означають прозорішу процедуру. Зокрема, сервіси зобов'язані показувати користувачеві всі реквізити платіжної інструкції перед підтвердженням операції.

Це дозволяє перевірити дані та переконатися, що ви відправляєте гроші правильному отримувачу. Ба більше, після прийняття інструкції клієнт повинен отримати підтвердження – чек, квитанцію або електронне повідомлення.

Важливо! Надавачі послуг з переказу коштів мають 6 місяців, аби привести свою роботу у відповідність до нових вимог.

До слова, відтепер у платіжних документах можна зазначати реального платника, навіть якщо платіж фактично здійснює інша людина. Це важливо для ситуацій, коли, наприклад, бухгалтер сплачує податки за ФОПа, директор – за підприємство тощо. Завдяки цьому кошти зараховуватимуть коректно, а платежі не "зависатимуть".

Окрім того, Нацбанк дозволив сервісам автоматично підставляти частину реквізитів у платіжці. Тобто постійним клієнтам не доведеться щоразу вводити дані вручну – особисті чи для оплати комунальних послуг, податків.

Що ще варто знати про переказ коштів?