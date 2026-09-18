Що варто знати українцям

Деталі розповів Юрій Ванетик – американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США). Він поділився з 24 Каналом переліком практичних рекомендацій, які допоможуть бізнесу зменшити ризик затримок і проблем із банківськими рахунками.

Що врахувати перед платежем?

Перед переказом варто підготувати документи, які підтверджують походження грошей, адже загальне формулювання на кшталт "особисті кошти" тут не допоможе. Банк може запросити договори, виписки, корпоративні або податкові документи тощо.

Окремо слід перевірити, чи дозволяють чинні валютні обмеження Нацбанку України здійснити таку транзакцію. Правила залежать від її мети, тому законну підставу краще визначити заздалегідь.

Звернути увагу потрібно не лише на відправника та отримувача, а й на кінцевих бенефіціарів, контрагентів і навіть залучені фінустанови. Значення має маршрут платежу, адже санкційні ризики можуть виникнути на рівні банку-посередника.

А як щодо податків і розбиття сум?

Переміщення власного капіталу не створює оподатковуваного доходу, однак наслідки залежать від правової природи грошей. Зокрема, для осіб у США діють окремі вимоги щодо звітування про закордонні рахунки: FBAR зазвичай подають, якщо їхня сукупна вартість перевищувала 10 тисяч доларів у будь-який момент року. Окремі правила та пороги передбачені й для форми 8938.

Цікаво, що використання європейських банків як проміжної ланки не звільняє від перевірок. Ба більше, воно може створити додаткові AML-бар'єри. При використанні стейблкоінів (USDT, USDC) підприємці також зобов'язані зберігати повний архів даних: хеші транзакцій, адреси гаманців, виписки з бірж тощо.

Зауважте! Попри важливість прозорості, надлишок інформації здатний ускладнити перевірку та затримати переказ.

Типовими помилками є непотрібні обходи через ЄС або штучний поділ сум. Спробу розбиття транзакцій для ухилення від контролю зазвичай розцінюють як незаконне структурування.

Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Перед переказом значної суми між Україною та США варто поставити собі одне запитання: якщо через три роки цю операцію перевірятимуть НБУ, європейський комплаєнс-офіцер, американський банк, OFAC, FinCEN або IRS, чи можна буде пояснити й документально підтвердити кожен її етап?

Нагадаємо, український регулятор поступово пом'якшує воєнні обмеження та водночас наближає правила фінансового ринку до європейських норм, зберігаючи фокус на стабільності системи.