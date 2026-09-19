Яку суму можна переказувати родичам на картку

Як наголошував очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, платежі на рахунки родичів не оподатковуються.

Він також підкреслив, що вони не оподатковувалися раніше і не будуть оподатковуватися у майбутньому.

Данило Гетманцев Очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Відповідно до вимог статті 174 ПКУ за 0 ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення (підпінукт 14.1.263 пункту 14.1 сатті 14 ПКУ чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри, онуки).

Тобто отримання подарунка від зазначених вище родичів, зокрема грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок, не підлягає ані декларуванню, ані оподаткуванню

Крім того, не оподатковуються доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги. Тобто, якщо особа позичила гроші, а потім повернула, то це також не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Таким чином, ліміт на переказ грошей родичам в Україні не встановлений. Правила переказів у цьому випадку є загальними.

Нагадаємо, що для звичайних українців, які не є підприємцями, ліміт переказів становить не більше 100 тисяч гривень на день або 200 переказів щомісячно.

Наприклад, подібну суму дозволяє зняти банк Приватбанк. Але теж зі своїми обмеженнями.