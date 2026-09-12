Чому банкомат не видає всю суму

Наразі в Україні діє загальний ліміт, який не дозволяє зняти з рахунку понад 100 тисяч гривень на день, незалежно від того, чи звернулася людина до каси, чи до банкомата. Такі обмеження для всіх клієнтів без винятку встановив Національний банк України.

Проте кожна фінустанова має право запроваджувати власні, ще вужчі рамки для видачі готівки.

Тому ситуація, коли на картці, наприклад, є 150 тисяч гривень, але банкомат не дозволяє одразу отримати всю суму, сама по собі не означає, що банк заблокував рахунок.

Ба більше, обмеження можуть діяти окремо для банкомата, каси або операцій через торгівельний термінал.

Які правила у банках України

"Приватбанк"

У Приватбанку клієнти можуть отримати на руки до 100 тисяч гривень на добу, але діє проміжне обмеження.

Протягом трьох годин банкомат видасть не більше 40 тисяч гривень, а для деяких користувачів цей поріг становить 20 тисяч гривень.

Якщо ви користуєтеся карткою іншого банку в нашому терміналі, дозволяється зняти лише 20 тисяч гривень за одну операцію,

– попереджають у фінустанові.

Водночас у касі банку отримати велику суму можна, але для цього готівку варто попередньо замовити готівку.

Sense Bank

У Sense Bank максимальна сума зняття гривні в Україні становить 100 тисяч гривень на день. Вона враховується для всіх рахунків клієнта у відповідній валюті.

У банкоматі при цьому діє ще й денний ліміт конкретної картки.

Ощадбанк

В Ощадбанку для карток масового сегмента стандартний добовий ліміт взагалі встановлений на рівні 10 тисяч гривень. Змінити його можна через гарячу лінію або у додатку "Ощад 24". Але сам банкомат фізично не видасть понад 25 тисяч гривень протягом трьох годин.

Тож якщо потрібно отримати, наприклад, 50 – 100 тисяч гривень одразу, необов'язково намагатися забрати всі гроші через банкомат. Найпростіший варіант – звернутися до каси банку та заздалегідь замовити необхідну суму.

Чому діють обмеження

Основна причина таких обмежень полягає у необхідності утримати стабільність банківської системи в умовах повномасштабної війни. Ліміти допомагають уникати масового зняття коштів, рівномірно розподіляти купюри між регіонами та підтримувати роботу терміналів.

Крім того, у 2024 році найбільші банки підписали Меморандум про фінансовий моніторинг, який дозволяє ефективніше блокувати тіньові операції. Водночас для валютних рахунків у серпні 2026 року НБУ збільшив денний ліміт зняття готівки зі 100 до 200 тисяч гривень в еквіваленті.