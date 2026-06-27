Знадобилося майже два десятиліття: яка країна перейшла на євро у 2026 році

Шлях до спільної європейської валюти зазвичай значно довший, аніж до самого членства в ЄС. Наприклад, Болгарія приєдналася до блоку ще у 2007 році, але перейти на євро змогла нещодавно.

Як Болгарія перейшла на євро

Лише на початку 2026 року країна попрощалася з левом, йдеться в матеріалах ЄЦБ. Офіційно вона стала 21-ю учасницею єврозони.

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В офіційній заяві регулятора наголошують, що це стало історичною подією для Болгарії та відкрило нові можливості як для її громадян і бізнесу, так і для всієї єврозони. Очікується, що запровадження єдиної валюти:

сприятиме економічній стабільності;

спростить фінансові операції;

поглибить інтеграцію країни до Європи.

Цікаво, що процес не супроводжувався різкою зміною курсу чи масштабною перебудовою фінансової системи – співвідношення між валютами зафіксували на рівні 1,95583 лева за 1 євро.

Для спеціального дизайну євромонет обрали національні символи. На дрібних номіналах в оточенні 12 зірок європейського прапора зображений Мадарський вершник, на 1 євро – святий Іван Рильський, а на 2 євро – просвітник Паїсій Хилендарський.



Який вигляд мають болгарські євромонети / Фото ЄЦБ

Утім, запровадження євро підтримували не всі болгари, адже за роки очікування частина суспільства втратила початковий ентузіазм.

Наприклад, торік у Reuters писали про опитування, за результатами якого близько половини громадян ставилися до нововведення скептично, а одним із головних побоювань було можливе зростання цін після відмови від лева.

Нагадаємо, лише 6 країн із 27 членів ЄС досі використовують власні валюти: Чехія, Данія, Угорщина, Румунія, Швеція та Польща. Остання, до слова, також стикається зі значним скепсисом у народі, причому не всі аргументи мають раціональне підґрунтя. Так, частина поляків вважає, що перехід на євро загрожує суверенітету держави, а деякі навіть переконані, що через це країна може втратити свої золоті резерви.