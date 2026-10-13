Що заважає Угорщині перейти на євро

Мадяр уже домігся розблокування 16,4 мільярда євро фінансування ЄС, розпочав реформування держмовника й боротьбу з корупцією. Однак відновлення економіки та оздоровлення державних фінансів є значно складнішим завданням, пише Bloomberg.

Зокрема, прем'єр визнав необхідність суттєвого скорочення бюджетних видатків заради переходу на євро до 2030 року. Наступного тижня уряд має представити відповідний план, який передбачатиме зменшення дефіциту з нинішніх 7,5% до 3% ВВП.

Уряд має всі інструменти для досягнення успіху та знає, що потрібно робити. Зміцнення довіри почнеться з визначення амбітної мети щодо бюджетної консолідації та її послідовного виконання рік за роком,

– зазначила Малін Розенгрен, керівниця портфеля облігацій RBC BlueBay Asset Management.

А от невиконання цих намірів може спровокувати відтік інвесторів, попередив керівник найбільшого угорського банку OTP. Нова влада вже сформувала високі очікування щодо економічних перетворень, і це позначається на ринку держоблігацій.



Угорські державні облігації та казначейські векселі у власності іноземних інвесторів / Інфографіка Bloomberg

До слова, перехід на євро має широку підтримку серед угорського бізнесу, якому регулярне послаблення форинта створювало труднощі. За даними опитувань, позитивно до змін ставиться й більшість населення.

Нагадаємо, Угорщина разом із Болгарією та Литвою дедалі частіше привертає увагу інвесторів, які шукають перспективні ринки в Європі. Ці країни поєднують відносно сприятливі економічні умови з привабливою дохідністю, а додатковий інтерес вкладників підтримують політичні зміни та вимоги, пов'язані з єврозоною.