Нова перемога Сі: китайські акції летять вгору
- Шанхайський композитний індекс досяг 4 028 пунктів, що є найвищим рівнем з 2015 року.
- Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,6%, а китайський юань встановив максимум відносно долара.
Китайські акції досягли десятирічного максимуму. Таке різке зростання сталося на фоні зустрічі Сі Цзіньпіня та Дональда Трампа.
Як зросли акції китайських компаній?
Зранку в четвер Шанхайський композитний індекс сягнув 4 028 пунктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Зверніть увагу! Такого рівня не було з 2015 року.
Серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торгівельній війні може підживити позитивний імпульс ринку,
– наголошує видання.
Також результатом цієї зустрічі стало те, що:
- Гонконзький індекс Hang Seng зріс на 0,6%.
- Китайський юань також встановив максимум, відносно долара.
Що відомо про зустріч президентів США та Китаю?
30 жовтня відбулися переговори президентів Китаю та США в південнокорейському місті Пусан. Загалом зустріч тривала приблизно 1 годину і 40 хвилин. Метою цих переговорів є врегулювання умов співпраці між країнами.
Як зазначають Sky News, окрім врегулювання внутрішніх питань, президенти обговорювали і інші теми. Зокрема, Сі Цзіньпін не просто похвалив Трампа, а і запропонував співпрацювати, аби урегулювати світові конфлікти.
Цікаво! Як стало відомо, США готові надати Китаю технології. Зокрема, йдеться про новітні чипи Nvidia.