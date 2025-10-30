Як зросли акції китайських компаній?

Зранку в четвер Шанхайський композитний індекс сягнув 4 028 пунктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Зверніть увагу! Такого рівня не було з 2015 року.

Серед інвесторів панує обережний оптимізм щодо того, що потенційне перемир'я в торгівельній війні може підживити позитивний імпульс ринку,

– наголошує видання.

Також результатом цієї зустрічі стало те, що:

Гонконзький індекс Hang Seng зріс на 0,6%.

Китайський юань також встановив максимум, відносно долара.

Що відомо про зустріч президентів США та Китаю?

30 жовтня відбулися переговори президентів Китаю та США в південнокорейському місті Пусан. Загалом зустріч тривала приблизно 1 годину і 40 хвилин. Метою цих переговорів є врегулювання умов співпраці між країнами.

Як зазначають Sky News, окрім врегулювання внутрішніх питань, президенти обговорювали і інші теми. Зокрема, Сі Цзіньпін не просто похвалив Трампа, а і запропонував співпрацювати, аби урегулювати світові конфлікти.

Цікаво! Як стало відомо, США готові надати Китаю технології. Зокрема, йдеться про новітні чипи Nvidia.