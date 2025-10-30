Новая победа Си: китайские акции летят вверх
- Шанхайский композитный индекс достиг 4 028 пунктов, что является самым высоким уровнем с 2015 года.
- Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%, а китайский юань установил максимум относительно доллара.
Китайские акции достигли десятилетнего максимума. Такой резкий рост произошел на фоне встречи Си Цзиньпиня и Дональда Трампа.
Как выросли акции китайских компаний?
Утром в четверг Шанхайский композитный индекс достиг 4 028 пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Читайте также Новый удар от санкций: акции российских гигантов "летят" вниз
Обратите внимание! Такого уровня не было с 2015 года.
Среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс рынка,
– отмечает издание.
Также результатом этой встречи стало то, что:
- Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%.
- Китайский юань также установил максимум, относительно доллара.
Что известно о встрече президентов США и Китая?
30 октября состоялись переговоры президентов Китая и США в южнокорейском городе Пусан. В целом встреча длилась примерно 1 час и 40 минут. Целью этих переговоров является урегулирование условий сотрудничества между странами.
Как отмечают Sky News, кроме урегулирования внутренних вопросов, президенты обсуждали и другие темы. В частности, Си Цзиньпин не просто похвалил Трампа, а и предложил сотрудничать, чтобы урегулировать мировые конфликты.
Интересно! Как стало известно, США готовы предоставить Китаю технологии. В частности, речь идет о новейших чипах Nvidia.