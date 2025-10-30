Новая победа Си: китайские акции летят вверх

Китайские акции достигли десятилетнего максимума. Такой резкий рост произошел на фоне встречи Си Цзиньпиня и Дональда Трампа.

Как выросли акции китайских компаний?

Утром в четверг Шанхайский композитный индекс достиг 4 028 пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Обратите внимание! Такого уровня не было с 2015 года.

Среди инвесторов царит осторожный оптимизм относительно того, что потенциальное перемирие в торговой войне может подпитать положительный импульс рынка,

– отмечает издание.

Также результатом этой встречи стало то, что:

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%.

Китайский юань также установил максимум, относительно доллара.

Что известно о встрече президентов США и Китая?

30 октября состоялись переговоры президентов Китая и США в южнокорейском городе Пусан. В целом встреча длилась примерно 1 час и 40 минут. Целью этих переговоров является урегулирование условий сотрудничества между странами.

Как отмечают Sky News, кроме урегулирования внутренних вопросов, президенты обсуждали и другие темы. В частности, Си Цзиньпин не просто похвалил Трампа, а и предложил сотрудничать, чтобы урегулировать мировые конфликты.

Интересно! Как стало известно, США готовы предоставить Китаю технологии. В частности, речь идет о новейших чипах Nvidia.